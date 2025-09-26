 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Hermès inaugure une 24ème maroquinerie, non loin d'Angoulême
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 12:21

Hermès a annoncé vendredi l'inauguration de sa 24ème maroquinerie, une manufacture située à quelques kilomètres d'Angoulême appelée notamment à fabriquer les célèbres sacs Birkin.

La maison de luxe indique que ce site de production 'alliant modernité et écoresponsabilité', qui s'étend sur une superficie de 5.800 m2, a été construit à L'Isle-d'Espagnac (Charente), sur la friche d'un ancien aérodrome transformé en zone d'aménagement concerté (ZAC).

Le bâtiment est notamment doté de grandes façades en verre qui laissent entrer la lumière et la chaleur naturelles dans ses différents espaces, avec une toiture en partie végétalisée équipée de 1.800 m2 de panneaux photovoltaïques. Une charpente technique et une installation géothermique viennent par ailleurs lui offrir une très haute efficacité énergétique.

Quant au travail paysager, il a été conçu avec l'objectif de préserver et d'intégrer la faune et la flore singulières qui caractérisent la prairie du site, tout en sanctuarisant les bois environnants, souligne le groupe.

En plus de cette maroquinerie, Hermès dit actuellement travailler sur trois autres projets à Loupes (Gironde), Charleville-Mézières (Ardennes) et Colombelles (Calvados), rappelant au passage que ses toutes ces créations dans la maroquinerie et la sellerie sont exclusivement fabriquées en France.


    La classe Hermès Bernard aucun rapport avec LVMH au Texas...

