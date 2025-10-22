Hermès: Hausse de 9,6% des ventes en organique au T3, du mieux en Chine

Le logo d'Hermes est visible à Paris

Hermès a fait état mercredi d'une croissance de 9,6% à taux de change constants de ses ventes au troisième trimestre, grâce à la solidité de sa principale division de maroquinerie, et dit observer des signes d'amélioration en Chine, un marché clé pour le luxe.

Les commentaires du groupe sur le marché chinois font écho à ceux d'autres géants du secteur comme LVMH et L'Oréal.

"On peut noter une très légère amélioration sur le troisième trimestre cette année par rapport au trimestre précédent", a déclaré auprès des journalistes le directeur financier Eric de Halgouët, évoquant des "signes de stabilisation" de l'immobilier dans les grandes villes et la "reprise" des marchés boursiers chinois.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Hermès a atteint 3,881 milliards d'euros, en hausse de 4,8% à données publiées. La croissance organique ressort quasiment en ligne avec le consensus de 10% réalisé par Visible Alpha et cité par UBS.

La division de maroquinerie, qui inclut le célèbre sac Birkin et représente près de la moitié du chiffre d'affaires annuel, a vu ses ventes progresser de 13,3%.

Les ventes des vêtements et accessoires, deuxième pôle de revenus, ont augmenté pour leur part de 6,6%.

En revanche, la division plus petite de Parfums et Beauté a accusé un repli de 7,2% de ses ventes trimestrielles, Hermès évoquant une base de comparaison élevée.

Le concurrent LVMH a fait état la semaine dernière d'une croissance organique de 1% pour le troisième trimestre. L'autre géant du luxe Kering publiera ses comptes trimestriels après la clôture du marché.

