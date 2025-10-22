Patrice Faure, un fidèle d'Emmanuel Macron à la préfecture de police

Patrice Faure, alors Haut-Commissaire de Nouvelle-Calédonie, pendant une réunion du 17e gouvernement du territoire français du Pacifique, le 8 juillet 2021 à Nouméa ( AFP / Theo Rouby )

Armée, Outre-mer, Élysée: Patrice Faure, nommé mercredi préfet de police de Paris, affiche un parcours atypique commencé en bas de l'échelle et mêlant expérience du terrain, goût de l'action et proximité avec le pouvoir.

Âgé de 58 ans, ancien militaire passé par la Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE), cet homme au verbe franc dirigeait depuis début 2024 le cabinet d'Emmanuel Macron à l'Élysée.

Fidèle parmi les fidèles, il succède à Laurent Nuñez à la tête de la prestigieuse préfecture de police de Paris, un poste hautement sensible au carrefour du politique et de la sécurité quotidienne.

À la tête du véritable "État dans l'État" fort de 43.000 agents, installé sur l'île de la Cité au cœur de la capitale, le patron de la "PP" est la personne la mieux informée de Paris. Un poste exposé, scruté et stratégique, raison pour laquelle sa nomination, bien que formellement proposée par le ministre de l'Intérieur, est une prérogative non écrite de l'Élysée.

La mission a donc été confiée à un homme que l'on dit loyal, direct et sans détour, "exemple exceptionnel de la méritocratie républicaine", selon un préfet qui l'a fréquenté.

Issu d'un milieu modeste, titulaire d'un CAP de pâtisserie, qu'il complètera avec une maîtrise en histoire et en mathématiques , Patrice Faure a d'abord choisi la carrière militaire.

Sous-officier, il gravit les échelons en interne. Son parcours bascule au début des années 2000: en 2002, il rejoint la DGSE puis, deux ans plus tard, le ministère des Outre-mer comme chef du cabinet militaire.

Une première incursion dans des territoires ultramarins dont il gardera la marque. Directeur de cabinet du préfet de Mayotte, il est repéré par Yves Jégo, alors secrétaire d'État aux Outre-mer, qui le fait venir à Paris.

Suivront plusieurs postes sensibles, dont un premier passage à une direction de la préfecture de police en 2016, puis une nomination comme préfet de Guyane en 2017, au moment où le territoire sort d'un vaste mouvement social.

- "Franc-parler de sincérité" -

Il y met en œuvre les accords issus de ce mouvement. C'est aussi là qu'il attire, selon la légende, l'attention d'Emmanuel Macron lors d'un déplacement dans le département amazonien en octobre 2017. "Le problème de l'administration française, c'est qu'il y a plus de slips en dotation que de paires de couilles !", lâche-t-il.

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu (g) et le directeur de cabinet du président Emmanuel Macron, Patrice Faure, lors d'une réunion au Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) à l'hôtel de Beauvau, le 10 septembre 2025 à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )

La boutade et le franc-parler plaisent au président de la République, à ses interlocuteurs locaux un peu moins. De retour quelques années plus tard, comme directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, M. Faure est interpellé par un marin-pêcheur en colère.

"Ce monsieur-là (Patrice Faure), on ne pouvait pas parler avec lui. C'était le pire préfet de Guyane", lance-t-il devant les caméras, sous le regard amusé du chef de l'État.

Une opinion minoritaire. Pour un ancien collaborateur, Patrice Faure est un "homme rare", "souvent perçu comme très agréable et très efficace par ses collaborateurs proches, mais aussi par tous les agents de la préfecture" où il a pu exercer.

Père de six enfants, M. Faure cultive une approche directe du pouvoir. "Il a un vrai franc-parler mais pas un franc-parler qui cherche à provoquer: un franc-parler de sincérité", souligne ce même collaborateur.

"Il préfère le pragmatisme au manuel du corps des préfets", résume Rodolphe Alexandre, ancien président de la Guyane (2010-2021), qui voit en lui un "homme de culture" et un "grand serviteur de l'Etat", "convaincu sans doctrine de ses missions régaliennes".

Manuel jusqu'au bout des doigts – il aurait construit lui-même la menuiserie de sa maison – et attaché au terrain, il s'impose comme un préfet d'action.

En Nouvelle-Calédonie, où il a été haut-commissaire de 2021 à 2023, il a supervisé l'organisation du troisième référendum d'autodétermination. Patrice Faure y a laissé l'image d'un homme de terrain qui "allait au contact", selon ceux - acteurs et témoins - qui l'ont côtoyé alors.

Deux autres préfets expérimentés, Bertrand Gaume et Georges-François Leclerc, étaient sur les rangs. Mais la proximité étroite de Patrice Faure avec le chef de l'État a fait la différence, sans surprise.