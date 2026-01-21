 Aller au contenu principal
ZOOM Titres-restaurants: Edenred décolle après une décision de justice favorable au Brésil
information fournie par Boursorama avec AFP 21/01/2026 à 16:32

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Edenred , société qui commercialise des tickets-restaurants, décollait de près de 8% mercredi à la Bourse de Paris après la suspension provisoire d'un décret réformant le secteur au Brésil, qui représente près de 10% de son activité.

Le titre du groupe gagnait 7,91% à 18,56 euros à 15H15 à la Bourse de Paris.

De son côté Pluxee, née d'une scission de l'activité avantages aux salariés de Sodexo début 2024, progressait de 7,79% à 12,05 euros à la même heure.

Les marchés ont accueilli favorablement la suspension en référé de la réforme du Programme d'alimentation du travailleur (PAT).

Le décret du président Lula annoncé en novembre prévoit notamment de plafonner les commissions versées par les commerçants aux émetteurs de titres-restaurants et de réduire les délais de remboursement des émetteurs aux fournisseurs, ce qui affecterait les fruits du placement de ces flux financiers.

Dans le cadre d'une procédure de référé, un juge brésilien a temporairement suspendu tous les effets de ce décret, a indiqué Edenred à un journaliste de l'AFP.

Cette décision ne s'applique qu'à Edenred, a précisé l'entreprise, "même si d'autres émetteurs ont également saisi la justice".

Selon Edenred, le gouvernement dispose désormais de 30 jours pour faire appel. L'éventuelle décision en appel sera aussi provisoire, "jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu sur le fond".

Cette décision définitive devrait être rendue fin 2026 ou début 2027, a précisé Edenred.

L'activité de titres-restaurants et titres-alimentations au Brésil a représenté 9,5% du chiffre d’affaires opérationnel mondial d'Edenred en 2024.

