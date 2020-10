Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès fait état d'un net rebond de son activité au T3 Reuters • 22/10/2020 à 08:11









HERMÈS FAIT ÉTAT D'UN NET REBOND DE SON ACTIVITÉ AU T3 PARIS (Reuters) - Hermès a fait état jeudi d'un rebond de ses ventes au troisième trimestre, qui ont progressé de 7% à taux de changes constants alors qu'elles avaient chuté de 41,5% au trimestre précédent pour cause de pandémie de coronavirus. Le groupe de luxe, connu pour ses sacs à main en cuir, dit observer une forte activité dans ses magasins, une dynamique toujours positive en Asie et une "amélioration sensible" dans toutes les autres régions. Au Japon, les ventes ont notamment rebondi de 11% après un recul de même ordre au deuxième trimestre. En revanche, le chiffre d'affaires a reculé de 33% en France, toujours pénalisé par la réduction des flux touristiques qui n'est pas compensée par la clientèle locale. Pour 2020, Hermès ne fournit pas de prévisions chiffrées. Le groupe indique que "les impacts de l'épidémie de coronoravirus, dont l'ampleur, la durée comme l'étendue géographique évoluent quotidiennement, demeurent aujourd'hui difficiles à évaluer". (Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)

