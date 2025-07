Hermès: en retrait avec une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 14:08









(CercleFinance.com) - Hermès recule de plus de 1% et sous-performe ainsi le CAC40 (-0,4%), sur fond d'une dégradation de conseil chez Jefferies de 'achat' à 'conserver', avec un maintien de son objectif de cours à 2460 euros, à l'approche de la publication semestrielle.



'Bien qu'impressionnante, elle ne révélera probablement pas une accélération significative de la croissance malgré la raffermissement des prix aux États-Unis et la réduction des contraintes de disponibilité', prévient le broker.



'Les investisseurs se concentreront particulièrement sur la mesure dans laquelle la croissance devient disproportionnellement tirée par la maroquinerie', estime-t-il en amont des résultats semestriels.





Valeurs associées HERMES INTL 2 393,000 EUR Euronext Paris -1,77%