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Hermès dévoile quatre nouvelles déclinaisons de l'Apple Watch
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 09:57
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Hermès a dévoilé mercredi soir une nouvelle collection issue de son partenariat avec Apple sur l'Apple Watch, la montre connectée du groupe technologique américain avec lequel il collabore depuis 2015.

Le sellier a notamment présenté l'Apple Watch Hermès Ultra, une montre de plongée équipée d'un bracelet en titane.

Portée au poignet ou par-dessus une combinaison, elle est dotée d'une jauge de profondeur et d'un nouveau cadran personnalisable en quatre nuanciers de bleu.

Univers marin et style équestre

Le groupe de luxe a également levé le voile sur trois nouveaux produits issus de la gamme Apple Watch Hermès Series 12, dont un modèle disposant d'un boîtier paré de finitions dorées, d'un bracelet en cuir ou en satin et d'un cadran à la typographie signature Cape Cod.

Hermès indique avoir par ailleurs enrichi son univers équestre avec le lancement du bracelet Rocabar Club, une pièce en tricot souple où son H emblématique se dessine sur un jeu de mailles graphiques.

Toujours dans le style équestre, la maison parisienne va proposer le bracelet "En selle", une manchette réhaussée de l'emblématique boucle Etrivière censée réinterpréter son héritage au présent.

Toutes ces annonces interviennent alors que John Ternus, le directeur général d'Apple, a présenté mercredi une série de nouveaux produits incluant un premier iPhone pliable, soit la transformation la plus importante de son smartphone depuis l'iPhone X en 2017, mais qui semblent avoir laissé les investisseurs sur leur faim. Le titre du groupe de Cupertino a fini la séance d'hier en baisse de 0,2% à Wall Street.

A la Bourse de Paris, l'action Hermès était stable, à 1 409,5 euros, dans les premiers échanges jeudi matin.

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