Hermès défie la morosité du marché du luxe en 2025 et se dit "confiant" pour 2026

Hermès 3 (crédit photo : Unsplash / Modern Affliction )

(Actualisation: commentaires d'Axel Dumas sur la performance au quatrième trimestre)

Le groupe de luxe Hermès a publié jeudi des résultats légèrement supérieurs aux attentes en 2025, après avoir enregistré une croissance soutenue au quatrième trimestre, grâce notamment à une forte demande au Japon et outre-Atlantique.

Pour l'ensemble de l'exercice clos fin décembre, le bénéfice net du groupe s'est établi à 4,52 milliards d'euros, contre 4,60 milliards d'euros un an plus tôt. Ce chiffre tient compte de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices payée par le groupe, de 330 millions d'euros. Hors contribution exceptionnelle, le bénéfice net aurait progressé de 5,5% l'an dernier.

Le résultat opérationnel courant (ROC) a atteint 6,57 milliards d'euros, contre 6,15 milliards d'euros en 2024. Il fait ressortir une marge opérationnelle courante de 41%, contre 40,5% lors du millésime précédent.

Le chiffre d'affaires du fabricant des carrés de soie a atteint 16 milliards d'euros, soit une hausse de 5,5% en données publiées et de 8,9% à taux de change constants.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient un résultat net de 4,45 milliards d'euros, un résultat opérationnel courant de 6,36 milliards d'euros et un chiffre d'affaires de 15,97 milliards d'euros pour l'exercice 2025 d'Hermès.

Le groupe a bien fini l'année, avec un chiffre d'affaires du quatrième trimestre en croissance organique de 9,8% sur un an, soit une légère accélération par rapport aux trimestres précédents (9,6% au troisième et 9% au deuxième).

+La Chine termine l'année en positif+

Au dernier trimestre "toutes les régions affichent une croissance solide par rapport à une base de comparaison particulièrement élevée. L'Europe, le Japon, l'Amérique et le Moyen-Orient sont en hausse à deux chiffres", a précisé Hermès.

Les ventes à taux de change constants ont notamment progressé de 11,2% au quatrième trimestre au Japon et de 12,1% dans la région Amériques. L'Asie hors Japon a affiché une croissance de 8% et l'Europe de 9,5%.

"Je reste épaté de nos résultats au Japon", a souligné au cours d'une conférence téléphonique Axel Dumas, le gérant d'Hermès. Pour l'ensemble de l'exercice écoulé, les ventes du groupe dans le pays ont progressé de 14,1% à taux de change constants, après un bond de 23% en 2024.

Le dirigeant a également évoqué "un bon quatrième trimestre en Grande Chine" et une progression des ventes sur ce marché pour l'ensemble de l'année, en dépit d'un contexte de consommation morose. "Hermès a la spécificité de n'avoir jamais baissé en Grande Chine au cours des dernières années, et cela s'est encore vérifié en 2025", a-t-il ajouté.

La division maroquinerie, à l'origine des produits les plus exclusifs de la marque comme le sac Birkin et qui représente près de la moitié du chiffre d'affaires annuel, a vu ses ventes à taux de change constants progresser de 14,6% au quatrième trimestre, après une hausse de 13,3% au trimestre précédent.

S'agissant de ses perspectives pour 2026, Hermès a indiqué aborder l'année "avec confiance" et avec un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants "ambitieux".

Le groupe proposera lors de la prochaine assemblée générale le versement d'un dividende ordinaire de 18 euros par action, contre 16 euros pour l'exercice précédent.

-François Schott, Agefi-Dow Jones, fschott@agefi.fr, ed: LBO

