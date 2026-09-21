Hermès au plus bas depuis quatre ans, les analystes sabrent encore leurs prévisions

L'action du géant du luxe Hermès s'inscrit en net repli lundi à la Bourse de Paris, deux courtiers ayant réduit leurs estimations et leurs objectifs de cours sur la valeur dans un contexte d'incertitude sur la demande.

Vers 11h00, le titre de la maison parisienne abandonne 1,4% à 1 319,5 euros, soit l'une des plus mauvaises performances de l'indice CAC 40, alors en hausse de 0,9%. En baisse de près de 38% cette année, Hermès revient à ses plus bas niveaux depuis novembre 2022.

Estimant que le sellier n'échappe pas à la loi de la gravité, les analystes de Bernstein ont abaissé ce matin leurs prévisions de croissance organique sur le groupe, invoquant une demande toujours maussade en Chine.

Pour le 3e trimestre qui se clôturera à la fin du mois, le bureau d'études ne prévoit plus qu'une croissance de 4,7% à taux constants, contre 6,4% jusqu'à présent, ce qui l'amène à abaisser de 6,8% à 6,2% son estimation de croissance organique pour 2026.

Sa prévision pour 2027 passe, elle, de 10,5% à 7,6%.

Pas immunisé contre la pesanteur

"Aux niveaux de valorisation actuels, Hermès représente un titre intéressant pour les investisseurs ayant une optique de moyen terme", reconnaît la société de Bourse, qui maintient son opinion "surperformance".

"Mais nous n'envisageons pas de catalyseurs positifs pour le second semestre 2026", prévient-elle.

Dans une note séparée, les analystes d'Oddo BHF indiquent avoir eux aussi ramené leur cible sur le titre de 1 627 à 1 470 euros en raison d'une hypothèse de croissance "plus mesurée" sur le moyen terme.

La banque privée révise en conséquence sa prévision de résultat opérationnel courant (Ebit) à la baisse de 1% pour 2026, et de 2% pour 2027 et 2028.

Malgré un rythme de croissance ralenti, Oddo estime que la dévalorisation du titre est déjà très conséquente, estimant que tout derating supplémentaire paraîtrait de son point de vue excessif. Son opinion reste "neutre".