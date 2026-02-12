 Aller au contenu principal
Hermès améliore sa rentabilité opérationnelle en 2025
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 08:38

Hermès International dévoile un résultat net part du groupe de 4,52 milliards d'euros (MdsEUR) pour 2025, en progression de 5,5% hors contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France, au même rythme que les ventes.

Le chiffre d'affaires du groupe de luxe a en effet augmenté de 5,5% à taux de change courants à 16 MdsEUR, mais s'est accru de 9% à taux de change constants, dont une progression de 10% de ses ventes au 4e trimestre.

"Toutes les régions affichent une croissance solide par rapport à une base de comparaison particulièrement élevée. L'Europe, le Japon, l'Amérique et le Moyen-Orient sont en hausse à deux chiffres", précise Hermès au sujet du dernier trimestre.

En termes de rentabilité, le groupe a vu son résultat opérationnel courant s'accroitre de 7% à 6,57 MdsEUR sur l'ensemble de 2025, permettant donc une amélioration de la marge correspondante de 0,5 point pour atteindre 41%.

Lors de l'AG du 17 avril 2026, il sera proposé de fixer le dividende à 18 EUR par action. L'acompte de 5 EUR, qui sera versé le 18 février prochain, viendra en déduction du dividende qui sera décidé par cette AG.

Dans un contexte économique et géopolitique toujours incertain, le groupe aborde l'année 2026 avec confiance, et confirme à moyen terme un objectif de "progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux".

Valeurs associées

HERMES INTL
2 176,0000 EUR Euronext Paris +2,64%
