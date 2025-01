Hermès : 9ème record depuis le 16/01, à 2.745 cette fois-ci information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 15:08









(CercleFinance.com) - Le jours passent et se soldent par une succession de records absolus (9 depuis le 16 janvier) : Hermès inscrit un nouveau zénith à 2.745E: la résistance oblique long terme qui gravitait vers 2.700E est surpassé, le titre s'envole de +50% par rapport à mi-septembre et bat à l'occasion un record de valorisation à 54 fois les bénéfices et surtout de ratio CA/Valo de 20 fois, du jamais vu en 50 ans pour une valeur française de plus de 10MdsE.

Mais les optimistes la voient déjà à 2.800 et l'espèrent à 3.000 fin 2025.









Valeurs associées HERMES INTL 2 729,00 EUR Euronext Paris +1,00%