Hermès : 9ème échec sous 2.300/2.320E depuis le 5/12/2024 information fournie par Cercle Finance • 02/01/2025 à 10:35









(CercleFinance.com) - Hermès matérialise un 9ème échec sous 2.300/2.320E depuis le 5/12/2024 : le titre pourrait compromettre le support des 2.270E et chuter 100E plus bas, au contact du support des 2.160 (ex-résistance du 7/11/2024).





Valeurs associées HERMES INTL 2 261,00 EUR Euronext Paris -2,63%