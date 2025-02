Hermès : +6% vers 2.955E, record absolu information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 11:27









(CercleFinance.com) - Hermès qui dévoile une hausse de plus de 17% de ses ventes au 'T4' s'envole de +6% vers 2.955E, nouveau record absolu... pour un gain cumulé de +30%.

Tous les analystes ont tête les 3.000E, mais d'ores et déjà, Hermès vaut 1 once d'or !

Le premier palier de soutien se situe vers 2.700E (soit -8% plus bas) : le titre vient en fait de prendre 10% depuis 2.670 (à l'ouverture le 3 février).





Valeurs associées HERMES INTL 2 842,00 EUR Euronext Paris +0,92%