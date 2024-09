Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hermès : -4%, s'enfonce sous 2.080E, surveiller 2.061E information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 14:42









(CercleFinance.com) - Mauvaise journée pour le secteur du luxe français avec de nouveaux éléments confirmant le ralentissement conjoncturel chinois.

Dans le sillage de LVMH (-4,5%), Hermès s'enfonce de-4%, sous 2.080E.

Le titre pourrait bientôt menacer le support des 2.061E des 9 et 19 juillet puis accélérer à la baisse vers 2.000E, plancher du 25 juillet.





Valeurs associées HERMES INTL 2 086,00 EUR Euronext Paris -3,60%