Hermès : -3% et pullback sous 2.300E après les résultats information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 14:45









(CercleFinance.com) - Hermès recule de -3% et subit un pullback sous 2.300 après les résultats... mais le titre recule à contrecoeur et s'échangeait vers 2.350Prs en matinée (-1%... presque rien vu le repli moyen des valeurs françaises).

La 'reprise en V' sur 2.100 n'est même pas invalidée et le 1er objectif à la hausse demeure l'ex-plancher des 2.440E des 18/19 mars dernier.

La lourdeur pourrait ressurgir sous 2.170E, le principal support à surveiller.





Valeurs associées HERMES INTL 2 301,0000 EUR Euronext Paris -2,62%