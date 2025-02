Herige: retrait de 12% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 15:35









(CercleFinance.com) - Herige Industries affiche un chiffre d'affaires en retrait de 11,9% à 406,1 millions d'euros sur l'ensemble de 2024, dont un CA du seul quatrième trimestre en baisse de 8,5% à 99,2 millions, 'reflétant un marché de la construction neuve toujours fortement dégradé'.



L'activité menuiserie industrielle enregistre au dernier trimestre 2024 un repli de 12,5%, impactée à la fois par la crise du logement et l'incertitude entourant le PTZ et MaPrimeRenov', tandis que l'industrie du béton affiche une décroissance limitée à 3,5%.



Par ailleurs, Herige a procédé à la cession de VM Guadeloupe, périmètre non stratégique, représentant un CA de 2,8 millions en 2024 et concernant un effectif de sept collaborateurs, tous repris par le repreneur local.





Valeurs associées HERIGE 23,90 EUR Euronext Paris -4,40%