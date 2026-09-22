HERIGE : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2026

Résilience de l'activité dans un marché de la construction toujours contraint

Marge brute maintenue à 50,4%

Poursuite du plan d'adaptation et renforcement des mesures d'efficacité opérationnelle

RENFORCEMENT DU DIRECTOIRE

HERIGE Industries publie ce jour ses résultats pour le 1 er semestre de l'exercice 2026. Les comptes consolidés semestriels 2026 ont été examinés par le Conseil de Surveillance qui s'est réuni le 18 septembre 2026.

Normes Françaises - M€ S1 2025 S1 2026 Var. Chiffre d'affaires 198,9 200,8 +2,0 M€ EBITDA [1] 8,0 6,0 -2,0 M€ REX avant dot. aux amort. et dépréciations des écarts d'acq. 0,7 (0,8) -1,5 M€ REX aprés dot. aux amort. et dépréciations des écarts d'acq. (1,7) (1,7) - Résultat net consolidé (3,9) (2,4) +1,5 M€

À l'occasion de la publication des résultats semestriels 2025, Benoît Hennaut, Président du Directoire du Groupe HERIGE, déclare : « Dans un marché de la construction qui reste particulièrement contraint, HERIGE Industries démontre sa résilience avec un chiffre d'affaires semestriel de 200,8 M€. Notre capacité d'adaptation nous a permis d'ajuster rapidement notre organisation et notre outil de production face à un marché attentiste et à des conditions climatiques exceptionnelles en début et fin de période.

La visibilité demeure toutefois limitée, notamment au regard des évolutions réglementaires et fiscales. Nous poursuivons donc avec détermination le déploiement de notre plan d'adaptation et de nos actions d'efficacité opérationnelle afin de préserver nos équilibres financiers et notre compétitivité. »

Une performance opérationnelle sous pression dans un environnement de marché toujours contraint

Au 1 er semestre 2026, HERIGE Industries réalise un chiffre d'affaires de 200,8 M€, en progression de 1,0% (-0,9% retraité de l'effet calendaire) par rapport au 1 er semestre 2025. Cette évolution illustre la résilience de l'activité du Groupe dans un secteur de la construction durablement contraint. La fin du semestre a par ailleurs été marquée par des épisodes d'intempéries exceptionnels ayant nécessité des aménagements d'horaires et des reports ciblés de chantiers.

Dans ce contexte, la marge brute du 1 er semestre 2026 s'établit à 101,3 M€ (-0,7 M€ par rapport au 1 er semestre 2025) et le taux de marge brute s‘établit à 50,4% du chiffre d'affaires (-0,8 pt). Cette évolution reflète un maintien de la marge du Groupe, soutenue par les revalorisations tarifaires mises en œuvre pour faire face à l'inflation des coûts des matières premières et de l'énergie. Elle intègre toutefois l'impact de la contraction des volumes et des tensions concurrentielles persistantes sur les prix de vente.

L'EBITDA du 1 er semestre 2026 s'élève ainsi à 6,0 M€, en recul de 2,0 M€, par rapport au 1 er semestre 2025, et la marge d'EBITDA ressort à 3,0% en retrait de 1,0 point sur un an. Cette évolution reflète principalement la hausse des charges externes, notamment liées à l'énergie et au transport, dont l'impact a été partiellement compensé par les économies réalisées sur les charges de personnel dans le cadre du plan d'adaptation du Groupe initié en 2025.

Le résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition s'établit à -0,8 M€, contre 0,7 M€ au 30 juin 2025. Cette évolution résulte principalement du recul de la performance opérationnelle dans un contexte de volumes contraints et de poursuite de l'inflation des coûts, notamment des matières premières et de l'énergie, en lien avec le conflit au Moyen-Orient.

Après prise en compte du résultat financier à -0,5 M€ (vs. à l'équilibre au 1 er semestre 2025) ainsi que du résultat exceptionnel de -0,2 M€ (principalement constitué des coûts de restructuration liés au projet d'adaptation du Groupe, nets des reprises de provisions), le résultat net consolidé du 1 er semestre 2026 ressort à -2,4 M€ contre -3,9 M€ au 1 er semestre 2025.

Une structure financière toujours solide

Au cours du 1 er semestre 2026, les investissements organiques consacrés notamment à la productivité et à la maintenance s'élèvent à 4,3 M€.

Au 30 juin 2026, l'endettement net ressort à 39,0 M€, contre 29,4 M€ au 31 décembre 2025 (26,1 M€ au 30 juin 2025), tandis que les capitaux propres atteignent 140,6 M€. Le ratio d'endettement net s'établit ainsi à 27,7% contre 20,5% au 31 décembre 2025 (vs 17,7% au 30 juin 2025), confirmant la solidité de la structure financière du Groupe.

Développements et perspectives

Les incertitudes entourant la loi de finances pour 2027 continuent de peser sur la visibilité des acteurs du secteur. Elles s'ajoutent aux évolutions récentes des dispositifs de soutien à la rénovation énergétique, notamment à la réduction des crédits alloués à MaPrimeRénov' et aux évolutions annoncées concernant les aides destinées aux travaux de rénovation énergétique réalisés par gestes individuels.

Compte tenu du niveau d'activité enregistré au 1 er semestre 2026 et d'un environnement de marché qui demeure incertain, HERIGE Industries maintient une gestion rigoureuse, accélère le déploiement de nouvelles offres, tout en renforçant ses actions d'amélioration de la performance opérationnelle, commerciale et industrielle.

Ces mesures visent à préserver la compétitivité et les équilibres financiers du Groupe dans un environnement toujours incertain.

Par ailleurs, le Groupe devrait bénéficier progressivement de l'acquisition récente ( cf communiqué du 1 er septembre 2026 ) de quatre centrales à béton implantées à Nantes, Malville, Saint-Herblain et Montoir-de-Bretagne. Cette opération qui s'inscrit dans la stratégie de développement du pôle Béton, contribue au renforcement du maillage territorial en Loire-Atlantique, à l'optimisation du réseau de centrales ainsi qu'au déploiement de solutions à faible empreinte carbone.

Renforcement du Directoire

Afin d'accompagner la mise en œuvre de la stratégie du Groupe et de renforcer sa gouvernance opérationnelle, le Conseil de Surveillance, dans sa séance du 18 septembre 2026, a décidé de nommer M. Olivier Collin, Directeur Général d'EDYCEM (branche Béton), et M. François Bourgoin, Directeur Général d'ATLANTEM (branche Menuiserie), au Directoire du Groupe.

Ces nominations traduisent la volonté du Groupe de renforcer la représentation de ses principales activités au sein de ses instances de gouvernance et d'assurer un pilotage toujours plus étroit de ses enjeux opérationnels et stratégiques.

Le Directoire est désormais composé comme suit :

Benoît Hennaut, Président du Directoire ;

Hélène Delaunay, Directrice administrative et financière Groupe ;

Olivier Collin, Directeur Général EDYCEM ;

François Bourgoin, Directeur Général, ATLANTEM.

PROCHAINE PUBLICATION : Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026, le 3 novembre 2026 (après Bourse)

Retrouvez l'intégralité de notre communication financière sur www.herige-industries.fr

À PROPOS

HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers deux principaux domaines d'activités : l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif de près de 1 700 salariés, HERIGE Industries est présent en Métropole, Canada et Outre-mer.

HERIGE est coté sur Euronext Growth

Eligible PEA/PME

Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE , ENTERNEXT©PEA-PME 150

ISIN FR000 0066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA

CONTACTS

HERIGE Industries

Benoît Hennaut - Président du Directoire

Caroline Lutinier - Directrice Communication & RSE

Tél. : 02 51 08 08 20

Courriel : communication@groupe-herige.fr ACTUS finance & communication

Corinne Puissant - Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - Courriel : cpuissant@actus.fr

Serena Boni - Relations Presse

Tél. : 04 72 18 04 92 - Courriel : sboni@actus.fr

[1] EBITDA : résultat d'exploitation + dotations nettes aux amortissements