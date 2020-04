HERIGE : RÉSULTATS ANNUELS 2019

2019, une nouvelle année de progression des résultats

Chiffre d'affaires : +2,8%

EBITDA : +27,2%

REX : + 50,5%

HERIGE publie ce jour ses résultats audités1 pour l'exercice 2019. Les comptes consolidés ont été examinés par le Conseil de Surveillance qui s'est réuni le 27 mars 2020.

M€ 2018

publié

IFRS 2018

Normes

françaises 2019

Var. N-1 Chiffre d'affaires 570,7 605,1 622,1 +2,8% EBITDA* 24,0 24,6 31,3 +27,2% ROC / REX 11,7 12,2 18,3 +50,5% Résultat net -8,6 1,3 7,5 +6,1 M€ Résultat net part du Groupe -8,6 1,3 7,5 +6,1 M€ Endettement financier net 67,9 61,7 67,6 +5,9 M€ Gearing 68% 66% 68% +2 pts

* EBITDA : ROC ou REX + dotations nettes aux amortissements



Changement de référentiel comptable

HERIGE publie ses comptes en normes françaises à partir de l'exercice 2019. Les comptes annuels comprennent donc les comptes annuels 2018 en norme IFRS (c'est-à-dire tels qu'ils ont été publiés), les comptes annuels 2018 retraités en normes françaises et les comptes annuels 2019 en normes françaises, afin de permettre la comparaison entre les deux exercices.



Nette amélioration de la performance opérationnelle

HERIGE a poursuivi en 2019 l'ensemble de ses efforts d'amélioration de sa rentabilité au niveau de chacune de ses branches d'activité.

L'année 2019 marque une première étape de retournement pour l'activité Négoce de matériaux qui s'inscrit en hausse de +1,2% (à périmètre comparable) portée par le secteur des Travaux publics et, dans une moindre mesure, par le Négoce généraliste et affiche un quasi doublement de son taux de marge d'exploitation. Pour l'exercice en cours, Eric ROUET, nouveau Directeur Général de la branche Négoce a mis en place un Plan à Moyen Terme afin d'atteindre un niveau de performance au rang des références du secteur.

En parallèle, l'activité Menuiserie industrielle en repli de 2,7% (à périmètre comparable), reflète un rééquilibrage sur l'exercice 2019 en faveur des produits à forte valeur ajoutée. Ceci s'est traduit par une baisse des volumes en menuiserie PVC dans un contexte de dynamique des ventes de la gamme AM-X, Bois et des produits de Fermeture. La montée en puissance progressive du nouveau site de production de la menuiserie nouvelle génération AM-X devrait se concrétiser sur l'exercice en cours.

Enfin, le Groupe a engagé une conquête de part de marché sur le secteur qui s'est traduite par une prise de participation majoritaire dans la société Béton du Poher. Avec une croissance de +18,7% (+11,1% à périmètre comparable), l'Industrie du Béton bénéficie d'un marché bien orienté, d'une forte dynamique commerciale du Béton Prêt-à-l'Emploi et produits préfabriqués en béton et de l'intégration de la société Béton du Poher sur 9 mois.

En conséquence, au titre de l'exercice 2019, HERIGE affiche une progression de ses activités de +2,8% (+2,6% à périmètre comparable) soit un chiffre d'affaires qui s'établit à 622,1 M€.

Dans un contexte de hausse d'activité, la marge brute du Groupe s'élève à 230,6 M€ en progression de 8,1 M€ à périmètre de sites comparables, représentant un taux de marge brute de 37,6% du chiffre d'affaires en amélioration de 0,4 point.

L'EBITDA s'établit ainsi à 31,3 M€, en progression de +27,2% d'un exercice à l'autre.

La dynamique du secteur et la prise de parts de marché de l'Industrie du Béton ainsi que les actions entreprises pour le redressement des activités Négoce ont permis au Groupe de réaliser un résultat d'exploitation en forte progression de +50,5% à 18,3 M€, soit un taux de marge d'exploitation de 2,9% contre 2,0% un an auparavant.

Après prise en compte d'un résultat financier de -1,9 M€ (vs. -2,5 M€ en 2018), le résultat courant avant impôt progresse de +70% à 16,4 M€.

Le résultat exceptionnel ressort à -1,6 M€ (vs. -4,7 M€ en 2018) incluant principalement les coûts d'une réorganisation achevée sur l'exercice.

Le résultat net part du Groupe de l'exercice 2019 représente un bénéfice de 7,5 M€ contre 1,3 M€ au 31 décembre 2018.



Situation financière solide au 31 décembre 2019 accompagnée d'une poursuite des investissements industriels

Le Groupe a amplifié son programme d'investissements sur l'année 2019 qui s'élève à 32,1 M€ dont plus de la moitié consacrée à la nouvelle usine de production de Saint-Sauveur des Landes pour la fabrication de sa menuiserie nouvelle génération AM-X.

Au 31 décembre 2019, la structure financière se consolide avec des capitaux propres qui s'élèvent à 100,0 M€ contre 93,5 M€ en 2018, une trésorerie nette de 28,6 M€ contre 18,5 M€ l'année précédente et un endettement financier net maîtrisé qui s'établit à 67,6 M€ contre 61,7 M€ au 31 décembre 2018, soit un ratio d'endettement net de 68% contre 66% un an auparavant.



Impacts potentiels de l'épidémie de Coronavirus sur l'activité du Groupe HERIGE

Compte tenu des circonstances exceptionnelles provoquées par la crise sanitaire du Coronavirus (Covid-19) et des recommandations gouvernementales, le Groupe HERIGE a pris les décisions suivantes :

Fermeture temporaire des points de vente de Négoce et des activités de béton industriel suite à l'arrêt quasi-total de l'activité des clients professionnels. Une reprise progressive et partielle est en cours avec la mise en œuvre de processus de sécurité pour les salariés et les clients ;

Maintien des prises de commandes dans la Menuiserie Industrielle et schéma de reprise d'activité en cours d'étude soumis à l'approvisionnement en matières premières ;

Déploiement du télétravail au sein des services supports dans un premier temps.

Ces mesures visent à protéger la santé de tous les collaborateurs et à freiner la propagation du virus. Le Groupe a mis en place des mesures de télétravail et de chômage partiel telles que définies par le gouvernement.

Ces actions s'accompagnent également d'un pilotage serré de la trésorerie du Groupe et s'appuient, pour partie, sur les dispositifs exceptionnels mis en place par les pouvoirs publics.

À ce jour, il est prématuré de communiquer avec plus de précision sur l'impact de la pandémie Covid-19 sur l'activité du Groupe.



Suppression du dividende au titre de l'exercice 2019

Les performances de 2019 permettaient au Groupe d'envisager une progression de dividende

par rapport à 2018. Cependant, compte-tenu des incertitudes liées au contexte de l'épidémie de Coronavirus, le Directoire proposera à l'Assemblée Générale de ne pas verser de dividende au titre de l'exercice 2019.



Développements et perspectives

L'évolution rapide de la crise sanitaire Covid-19 rendant difficile toute projection à court terme, l'ensemble des développements pour l'exercice en cours pourront donc être ajustés en fonction de l'ampleur des impacts constatés.

Dans ce contexte inédit, le Groupe HERIGE rappelle qu'il dispose de nombreux atouts et pourra notamment s'appuyer sur une structure financière saine et une capacité d'adaptation rapide et éprouvée dans un marché réputé cyclique.

La complémentarité de ses activités, associée à la mise en œuvre d'actions commerciales ciblées et au développement de produits innovants au travers de ses activités industrielles, vise à renforcer le positionnement du Groupe en tant que spécialiste en solutions constructives.

Pour 2020, l'activité Négoce de matériaux entend poursuivre son développement commercial appuyé par la nouvelle dynamique portée par la Direction Générale de la branche, afin de soutenir la rentabilité opérationnelle.

Par ailleurs, l'activité de l'exercice 2020 devrait bénéficier de l'acquisition de 6 centrales à Béton basées en Sarthe (72) et en Mayenne (53) intégrée depuis le 1er mars 2020.

Enfin, le Groupe HERIGE entend se concentrer sur sa politique d'innovation, poursuivre sa dynamique de croissance externe, et maintenir un programme d'investissements internes ambitieux en accompagnement de la création de valeur au sein des branches.

Prochaine communication : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020, le 5 mai 2020 (après Bourse)

