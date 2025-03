HERIGE : RÉSULTATS 2024

Une performance opérationnelle affectée par un marché en crise

Un résultat net impacté par des dépréciations d'écarts d'acquisition de 15,2 M€ sans impact cash

Un renforcement significatif de la structure financière avec une trésorerie nette de 58,5 M€

2025, poursuite des actions de performance pour une croissance rentable et durable

HERIGE publie ce jour ses résultats audités [1] pour l'exercice 2024. Les comptes consolidés ont été examinés par le Conseil de Surveillance qui s'est réuni le 21 mars 2025.

Normes Françaises - M€ 2023

publié 2023 [2]

nouveau périmètre 2024 2 nouveau périmètre 2024

publié [3] Var.

nouveau périmètre Chiffre d'affaires 835,6 460,8 406,1 525,7 -54,8 M€ EBITDA [4] 46,8 36,1 19,5 19,2 -16,6 M€ REX [5] 25,6 21,6 4,6 1,9 -17,0 M€ Résultat net 9,4 10,3 15,4 11,1 [6] +5,1 M€

À l'occasion de la publication des résultats annuels 2024, Benoît Hennaut, Président du Directoire du Groupe HERIGE, déclare : « Comme anticipé, l'exercice 2024 témoigne d'un secteur de la construction et du bâtiment - tant dans le neuf que dans l'ancien –significativement affaibli.

Cette crise sans précédent exige de nous des transformations majeures pour adapter l'entreprise aux défis futurs et consolider nos positions stratégiques. Ainsi, face aux enjeux d'un marché en mutation et dans la continuité de nos efforts d'adaptation, HERIGE dynamise sa performance industrielle et commerciale pour renforcer sa performance opérationnelle. Les premiers signes d'une reprise attendue au cours de 2025 confortent notre ambition de croissance rentable tout en maintenant une vigilance accrue face à un environnement géopolitique instable et incertain. »

Un exercice 2024 sous tension face à la crise du marché de la construction et du bâtiment

Les commentaires sur le compte de résultats sont exprimés sur le nouveau périmètre du Groupe sauf mention contraire .

HERIGE réalise au titre de l'exercice 2024 un chiffre d'affaires de 406,1 M€, en retrait de 11,9% par rapport à l'exercice 2023. Cette évolution reflète, à la fois, un marché de la construction neuve toujours fortement dégradé, marqué par une baisse des mises en chantier de logements individuels purs sur 12 mois [7] (-32,8%), ainsi que par un contexte économique morose, accentué par l'absence de visibilité politique concernant les aides d'accompagnement au secteur de la rénovation.

Dans un contexte de contraction des volumes, HERIGE affiche un niveau de marge brute en recul de 20,1 M€ à 208,0 M€ par rapport à 2023. Cependant, le taux de marge brute s'améliore de 1,7 point pour atteindre 51,2% du chiffre d'affaires. Cette performance résulte notamment des synergies d'achats post acquisitions dans la Menuiserie Industrielle.

Ainsi, l'EBITDA 2024 s'établit à 19,5 M€, en recul de 16,6 M€, soit une marge d'EBITDA de 4,8% en retrait de 3,0 points par rapport à 2023.

Le résultat d'exploitation d'HERIGE ressort à 4,6 M€ (-17,0 M€ par rapport à 2023) avec un taux de marge d'exploitation à 1,1% contre 4,7% un an auparavant. Cette diminution s'explique principalement par un effet de forte baisse de marché qui a pu être partiellement compensée par les effets positifs des actions de performance mises en place sur l'exercice, notamment sur la productivité industrielle, témoignant de la capacité d'adaptation du Groupe face à un environnement économique dégradé.

Par ailleurs, la dépréciation de l'écart d'acquisition atteint -15,2 M€ en 2024 (sans impact sur la trésorerie) en raison de l'accélération de la durée d'amortissement résiduelle dans le secteur de l'Industrie du Béton à compter de la clôture annuelle 2023 et de la durée d'amortissement sur 20 ans à compter de 2024 pour la Menuiserie Industrielle (-1,6 M€). De plus, le fort retournement de marché conduit à constater une dépréciation de l'activité Béton de 10,0 M€ sur la période.

Après prise en compte d'un résultat financier de -0,6 M€ (en amélioration vs. -3,1 M€ en 2023) et d'un résultat exceptionnel de 28,2 M€ incluant une plus-value nette de cession de la branche Négoce (34,8 M€ avant IS) et 6,2 M€ de provisions relatives au plan d'adaptation, le résultat net 2024 s'établit à 15,4 M€.

Une structure financière solidement renforcée

Normes Françaises - M€ 2023

publié 2024

Publié 3 Var. Impact cession Négoce [8] Impact flux courants Fonds propres 145,4 151,3 +5,8 M€ +33,0 M€ -27,2 M€ Dette financière nette 156,1 28,1 -128,0 M€ -114,7 M€ -13,3 M€ Trésorerie 0,5 58,5 +58,1 M€ +70,7 M€ -12,7 M€ Gearing [9] 107% 19% -89 pts -84 pts -5 pts

En 2024, malgré les turbulences de marché, les investissements organiques de productivité et de maintenance ont été maintenus à hauteur de 14,9 M€.

La cession des activités Négoce permet au Groupe de réduire significativement son endettement financier net en 2024 qui s'établit à 28,1 M€ et de renforcer ses capitaux propres à 151,3 M€. Ainsi, le ratio d'endettement net s'élève à 19%.

Non-versement de dividende au titre de l'exercice 2024

Compte-tenu du projet d'adaptation de l'organisation en cours ( cf. communiqué du 3/12/2024 ) dans un marché de la construction dégradé, le Directoire proposera à l'Assemblée Générale 2025 le non-versement de dividende au titre de l'exercice 2024 afin de préserver sa structure financière au service de ses ambitions industrielles.

Mise en place d'une nouvelle information sectorielle en 2025 [10]

HERIGE a décidé de regrouper les activités de son portefeuille pour lesquelles des complémentarités stratégiques et commerciales ont été identifiées afin d'augmenter les synergies.

Cette nouvelle organisation opérationnelle et juridique s'accompagne d'un changement de l'information sectorielle qui sera appliqué à compter de l'exercice ouvert en 2025 comme suit :

Activité « Menuiserie Industrielle » : intégration de la filiale menuiserie située au Canada et transfert de l'activité charpente vers la division « autres activités ».

Développements et perspectives

Face à un marché en pleine transformation et dans la continuité de sa réorganisation initiée fin 2024, HERIGE entend consolider ses fondamentaux pour restaurer un niveau de croissance durable et rentable.

Ainsi, le Groupe concentre ses efforts sur :

Le déploiement généralisé des actions visant à améliorer la performance opérationnelle à tous les niveaux et sur tous les périmètres ;

La poursuite du plan d'adaptation de l'organisation, avec une finalisation, en ligne avec ses prévisions, prévue d'ici la fin du 1 er semestre 2025 ;

semestre 2025 ; Le maintien d'une dynamique d'innovation autour de solutions durables, intégrées dans une logique d'économie circulaire et de préservation des ressources.

Bien que des signes de reprises se dessinent, HERIGE demeure attentif à l'instabilité géopolitique persistante, qui pourrait peser sur la confiance et la consommation des ménages.

ANNEXE

Normes

françaises - M€ 2024 publié 2024 nouvelle segmentation Menuiserie Béton Autres Menuiserie Béton Autres CA 233,7 135,2 37,3 235,9 135,2 35,0 REX 8,3 -1,1 -2,6 8,3 -1,1 -2,5

[1] Les Commissaires aux comptes ont effectué leurs procédures d'audit sur ces comptes publiés et le rapport relatif à la certification des comptes consolidés sera émis lors de la publication du rapport annuel et financier.

[2] Les chiffres 2023 ont été retraités des activités cédées à SAMSE le 01/05/2024 – les chiffres 2024 n'incluent pas les activités cédées

[3] Intégrant les activités cédées au prorata temporis (4 mois)

[4] EBITDA : résultat d'exploitation + dotations nettes aux amortissements

[5] REX avant dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition

[6] Intégrant une plus-value de cession nette de 33,1 M€ / contribution du périmètre cédé -4,4 M€

[7] Source : SDES, Sit@del2, estimations à fin décembre 2024

[8] Incluant l'impact de la sortie des contrats d'affacturage

[9] Dette financière nette sur fonds propres

[10] Tableau d'évolution de l'information sectorielle en annexe