Herige pénalisé par la baisse des volumes sur ses principaux marchés

(AOF) - Herige (-5,66 %, à 20 euros) recule au lendemain de la publication de comptes semestriels en retrait. Sur les six premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires s’est affaissé de 7,1%, à 198,8 millions d’euros. La perte nette s'est élevée à 4 millions d'euros, contre une perte nette de 3,3 millions d'euros au premier semestre 2024 (hors plus-value exceptionnelle de 33 millions d'euros liée à la cession du Négoce). En outre, dans un contexte de contraction des volumes, la marge brute a diminué de 7,5 millions d’euros, pour s’installer à 102 millions d’euros.

Le taux de marge brute s'est légèrement amélioré de 0,2 point, pour atteindre 51,3% des revenus, dans un contexte de pression concurrentielle sur les prix dans l'industrie du béton, compensé, entre autres, par les synergies d'achats issues des acquisitions dans la menuiserie industrielle.

Ainsi, l'Ebitda du premier semestre 2025 s'établit à 8 millions d'euros, en recul de 4,2 millions d'euros, soit une marge d'Ebitda de 4%, en retrait de 1,7 point par rapport au premier semestre 2024. Le repli du taux de marge traduit principalement la faible flexibilité des charges fixes face à la contraction des volumes.

Le résultat d'exploitation sur ce premier semestre ressort à 0,7 million d'euro (-4,3 millions d'euros par rapport à 2024) avec un taux de marge d'exploitation de 0,3%, contre 2,3% un an auparavant. " Cette évolution reflète principalement le recul des volumes, partiellement compensé par les effets positifs des actions de performance engagées en 2024 et poursuivies début 2025 ", explique l'entreprise française de négoce de matériaux de construction.

L'endettement net ressort à 26 millions d'euros, en diminution de 17 millions d'euros par rapport à juin 2024, tandis que les capitaux propres atteignent 147 millions d'euros. Le ratio d'endettement net s'établit ainsi à 17,7%, en amélioration de 8,1 points sur un an (25,8% au 30 juin 2024) grâce à l'optimisation du besoin en fonds de roulement, confirmant la solidité de la structure financière du groupe.

Quant à ses perspectives, Herige explique que le deuxième semestre 2025 reflète les premiers effets positifs du projet d'adaptation engagé au premier semestre. Le groupe confirme ainsi sa bonne exécution, qui devrait générer une réduction des charges supérieure à 7 millions d'euros en année pleine.

Toutefois, dans un environnement où la relance du secteur dépendra fortement de la mise en œuvre de mesures structurantes – en matière de soutien à la rénovation énergétique, de simplification réglementaire et de stabilité des dispositifs publics – la visibilité reste limitée.

Dans un climat qui demeure incertain, Herige poursuit en priorité ses actions de performance pour consolider ses fondamentaux et se tenir prêt à capter les opportunités qu'apportera une reprise du secteur.

