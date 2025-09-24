 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 840,69
-0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Herige pénalisé par la baisse des volumes sur ses principaux marchés
information fournie par AOF 24/09/2025 à 16:12

(AOF) - Herige (-5,66 %, à 20 euros) recule au lendemain de la publication de comptes semestriels en retrait. Sur les six premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires s’est affaissé de 7,1%, à 198,8 millions d’euros. La perte nette s'est élevée à 4 millions d'euros, contre une perte nette de 3,3 millions d'euros au premier semestre 2024 (hors plus-value exceptionnelle de 33 millions d'euros liée à la cession du Négoce). En outre, dans un contexte de contraction des volumes, la marge brute a diminué de 7,5 millions d’euros, pour s’installer à 102 millions d’euros.

Le taux de marge brute s'est légèrement amélioré de 0,2 point, pour atteindre 51,3% des revenus, dans un contexte de pression concurrentielle sur les prix dans l'industrie du béton, compensé, entre autres, par les synergies d'achats issues des acquisitions dans la menuiserie industrielle.

Ainsi, l'Ebitda du premier semestre 2025 s'établit à 8 millions d'euros, en recul de 4,2 millions d'euros, soit une marge d'Ebitda de 4%, en retrait de 1,7 point par rapport au premier semestre 2024. Le repli du taux de marge traduit principalement la faible flexibilité des charges fixes face à la contraction des volumes.

Le résultat d'exploitation sur ce premier semestre ressort à 0,7 million d'euro (-4,3 millions d'euros par rapport à 2024) avec un taux de marge d'exploitation de 0,3%, contre 2,3% un an auparavant. " Cette évolution reflète principalement le recul des volumes, partiellement compensé par les effets positifs des actions de performance engagées en 2024 et poursuivies début 2025 ", explique l'entreprise française de négoce de matériaux de construction.

L'endettement net ressort à 26 millions d'euros, en diminution de 17 millions d'euros par rapport à juin 2024, tandis que les capitaux propres atteignent 147 millions d'euros. Le ratio d'endettement net s'établit ainsi à 17,7%, en amélioration de 8,1 points sur un an (25,8% au 30 juin 2024) grâce à l'optimisation du besoin en fonds de roulement, confirmant la solidité de la structure financière du groupe.

Quant à ses perspectives, Herige explique que le deuxième semestre 2025 reflète les premiers effets positifs du projet d'adaptation engagé au premier semestre. Le groupe confirme ainsi sa bonne exécution, qui devrait générer une réduction des charges supérieure à 7 millions d'euros en année pleine.

Toutefois, dans un environnement où la relance du secteur dépendra fortement de la mise en œuvre de mesures structurantes – en matière de soutien à la rénovation énergétique, de simplification réglementaire et de stabilité des dispositifs publics – la visibilité reste limitée.

Dans un climat qui demeure incertain, Herige poursuit en priorité ses actions de performance pour consolider ses fondamentaux et se tenir prêt à capter les opportunités qu'apportera une reprise du secteur.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

HERIGE
20,0000 EUR Euronext Paris -5,66%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 24/09/2025 à 16:12:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank