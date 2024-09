Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Herige: marge d'EBITDA en retrait au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 10:25









(CercleFinance.com) - Herige publie un résultat net de 29,4 millions d'euros au titre du premier semestre 2024, contre 8,5 millions un an auparavant, mais avec une marge d'EBITDA en retrait de 2,8 points à 5,6% pour un chiffre d'affaires en baisse de 13,5% à 215,6 millions.



Cette évolution reflète, à la fois, la dégradation du marché de la construction neuve et de la rénovation (-32,6% des mises en chantier de logements individuels purs sur 12 mois) et une crise politique en France qui a renforcé un climat d'incertitudes chez les ménages.



'Pour la seconde partie de l'exercice 2024, nous anticipons un maintien des conditions de marché dégradées. Cependant, nous demeurons confiants dans notre capacité à nous adapter aux cycles du marché', affirme son président du directoire Benoît Hennaut.





