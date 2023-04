HERIGE : Le Groupe HERIGE renforce la direction de son activité menuiserie ATLANTEM avec deux nominations à venir : Bruno Cadudal, Président et Richard Marchant, nouveau Directeur Général

HERIGE poursuit la feuille de route initiée par son Président Benoît Hennaut et fondée sur une transformation et une performance globales, environnementale, humaine, financière, et digitale. Le Groupe annonce la prochaine évolution de son organisation en renforçant le pilotage de son activité industrielle menuiserie ATLANTEM. À compter du 4 mai prochain , il opèrera un changement majeur, marqueur de ses ambitions, avec deux nominations :



Bruno Cadudal est nommé Président d' ATLANTEM

Acteur majeur de l'évolution d'ATLANTEM depuis plus de vingt ans au sein du Groupe, il incarnera les enjeux clés de développement de l'activité.

Sa connaissance mature du secteur et de ses acteurs lui permettra de guider et d'accompagner les activités canadiennes et de la charpente dans la concrétisation de leurs ambitions stratégiques. Il poursuivra ses rôles de Président de l'UFME et d'Administrateur au sein de l'éco-organisme Valobat. Bruno Cadudal sera l'acteur clé du déploiement de l'économie circulaire . Une évolution forte qui illustre l'engagement de HERIGE en matière de RSE, composante essentielle du modèle de développement du Groupe et de ses filiales.



Richard Marchant prend la Direction Générale d' ATLANTEM

À la tête du comité de direction de l'activité, il pilotera sa transformation, son développement et sa performance opérationnelle. S'appuyant sur un management participatif, il assurera la bonne mise en œuvre des objectifs, des plans de performance commerciaux et industriels, et définira les investissements nécessaires, dans le respect des orientations stratégiques définies par le Groupe. Richard Marchant poursuivra l'intégration des récentes acquisitions (Activence, MGT, Poralu, Coferm'ing) et développera les dimensions innovation, digital et marque.



Accélérer la transformation pour une croissance durable et profitable

« Depuis son origine, le Groupe HERIGE adapte régulièrement son organisation pour assurer sa performance et sa pérennité dans des environnements en mutation permanente. Nous devons garantir une croissance profitable par l'optimisation des modèles opérationnels propres à chacune de nos activités, et renforcer les synergies au sein du Groupe. Pour ne citer que quelques projets structurants et mobilisateurs : la feuille de route « VM is back » d'Éric Rouet, Directeur Général de VM Matériaux, le modèle opérationnel mis en place chez Edycem par son Directeur Général Olivier Collin, les nombreuses acquisitions qui confortent notre positionnement et apportent une nouvelle dimension au Groupe. Le renforcement du pilotage d'ATLANTEM participera à atteindre nos ambitions et à porter les défis d'avenir de notre feuille de route. ». Benoît Hennaut, Président du Directoire HERIGE

Richard Marchant : une solide expérience industrielle

Diplômé de Polytechnique (X97) et de l'ENSTA, cet homme de 45 ans a démarré sa carrière sur des fonctions de Supply Chain au sein d'univers industriels. Il rejoint ensuite le Groupe Vallourec, où il a évolué durant plus de dix ans. D'abord au poste de contrôle de gestion groupe, en charge notamment d'acquisitions et d'investissements notamment aux États-Unis et au Moyen-Orient. Il a assuré la Direction générale d'une activité spécialisée dans le forage aux Émirats Arabes Unis. Trois ans plus tard, il reprend en France la direction d'une Business Unit internationale composée de plusieurs filiales et de bureaux commerciaux (300 M€ de chiffre d'affaires).

C'est alors qu'il intègre le Groupe Chargeurs, au sein de l'activité de protection de surface Novacel (320 M€ de chiffre d'affaires). Nommé très vite à sa tête, il conduit sa croissance organique, y pousse entre autres une transformation digitale (plate-forme e-commerce, nouvel ERP) et lance de nouvelles offres « green », en économie circulaire.

En 2021, il rejoint le Groupe Eurofins en tant que Directeur Général des activités agroalimentaires sur plusieurs pays dont la France dans une démarche de forte dynamisation et d'optimisation.

Un profil visionnaire, expérimenté en matière de projets de transformation et de commerce international, qui saura répondre aux enjeux et aux ambitions du Groupe HERIGE et de son activité ATLANTEM.



Retrouvez l'intégralité de notre communication financière sur www.groupe-herige.fr

À Propos

HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers 3 domaines d'activité : le Négoce de matériaux, l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif près de 3 000 salariés, HERIGE est largement présent sur les régions du Grand Ouest.



HERIGE est coté sur Euronext Growth

Eligible PEA/PME

Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE , ENTERNEXT©PEA-PME 150

ISIN FR000 0066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA

HERIGE

Benoît Hennaut - Président du Directoire

Caroline Lutinier - Directrice Communication & RSE

Tél. : 02 51 08 08 08

Courriel : communication@groupe-herige.fr



ACTUS finance & communication

Corinne Puissant - Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - Courriel : cpuissant@actus.fr

Anne-Catherine Bonjour - Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 93 - Courriel : acbonjour@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yG1raJqZZJuUm5tuk5ibZ2Zsb2poyGGZZ2bLnJZoYsmYa2yRyZpkbp2aZnBqmW5s

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/79496-cp_herige_des_nominations_-majeures_au_sein_de_l_activite_atlantem_vdef_fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com