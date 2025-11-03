HERIGE : Information mensuelle relative aux droits de vote au 31 octobre 2025

INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AUX DROITS DE VOTE

ART. L233-8-II du code de commerce et ART 223-16 du règlement général de l'AMF

Nature des titres : ISIN FR0000066540

DATE D'ARRETE Nombre d'actions composant le capital Nombre total de

droits de vote théoriques* Nombre total de

droits de vote exerçables 31 OCTOBRE 2025 2 993 643 5 041 747 4 896 412

* le nombre total de droits de vote théoriques inclut les actions d'auto-détention et prend en compte les actions détenues sous la forme nominative depuis plus de deux ans bénéficiant d'un droit de vote double.

Contacts

HERIGE

Benoît HENNAUT , Président du Directoire

Caroline LUTINIER , Responsable Communication Groupe

Tel : 02 51 08 08 08

Email : communication@groupe-herige.fr ACTUS FINANCE

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tel : 01 53 67 36 77

Email : cpuissant@actus.fr

Serena BONI

Relations Presse

Tel : 04 72 18 04 92

Email : sboni@actus.fr

HERIGE - Société Anonyme au capital de 4.490.464,50 € - RCS LA ROCHE-SUR-YON 545 550 162 - APE 7010 Z - N° TVA FR53545550162

BX TWO - PA de la Bretonnière - 10, rue Augustin Fresnel - CS 50 024 – 85 600 Montaigu-Vendée Cedex

contact@herige-industries.fr - herige-industries.fr