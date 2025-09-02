 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 680,50
-0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

HERIGE : Information mensuelle relative aux droits de vote au 31 août 2025
information fournie par Actusnews 02/09/2025 à 18:00

INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AUX DROITS DE VOTE

ART. L233-8-II du code de commerce et ART 223-16 du règlement général de l'AMF

Nature des titres : ISIN FR0000066540

DATE D'ARRETE Nombre d'actions composant le capital Nombre total de
droits de vote théoriques* 		Nombre total de
droits de vote exerçables
31 AOUT 2025 2 993 643 5 041 747 4 899 491

* le nombre total de droits de vote théoriques inclut les actions d'auto-détention et prend en compte les actions détenues sous la forme nominative depuis plus de deux ans bénéficiant d'un droit de vote double.

Contacts

HERIGE
Benoît HENNAUT , Président du Directoire
Caroline LUTINIER , Responsable Communication Groupe
Tel : 02 51 08 08 08
Email : communication@groupe-herige.fr 		ACTUS FINANCE
Corinne PUISSANT
Relations Analystes/Investisseurs
Tel : 01 53 67 36 77
Email : cpuissant@actus.fr
Serena BONI
Relations Presse
Tel : 04 72 18 04 92
Email : sboni@actus.fr

HERIGE - Société Anonyme au capital de 4.490.464,50 € - RCS LA ROCHE-SUR-YON 545 550 162 - APE 7010 Z - N° TVA FR53545550162
BX TWO - PA de la Bretonnière - 10, rue Augustin Fresnel - CS 50 024 – 85 600 Montaigu-Vendée Cedex
contact@herige-industries.fr - herige-industries.fr


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : ypluZJ1rZWmdlZtwlMltbpJjaWuVyJWYZpTKnJJxasjFnGloyZiXZpvIZnJknG5o
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93792-2025_09-02-information-mensuelle-relative-aux-droits-de-vote-31082025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

HERIGE
20,500 EUR Euronext Paris -3,30%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vote de confiance: Retailleau contre la suppression des deux jours fériés
    Vote de confiance: Retailleau contre la suppression des deux jours fériés
    information fournie par AFP Video 02.09.2025 19:09 

    "Les deux jours fériés, on ne peut pas demander aux Français de travailler plus sans gagner plus", déclare Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, après l'entretien des Républicains avec le Premier ministre François Bayrou, avant le vote de confiance à l'Assemblée ... Lire la suite

  • A Nantes, une école pour enfants "neuroatypiques"
    A Nantes, une école pour enfants "neuroatypiques"
    information fournie par AFP Video 02.09.2025 19:08 

    Troubles "dys", du spectre de l'autisme, du déficit de l'attention, haut potentiel intellectuel... A Nantes, 17 élèves font leur rentrée, sereins, à l'école Mosaïque dédiée aux enfants touchés par certains troubles du neurodéveloppement.

  • Vue sur un mur avec des logos Eramet
    Eramet nomme Abel Martins-Alexandre dirfin à partir du 15 septembre
    information fournie par Reuters 02.09.2025 18:43 

    Eramet a annoncé mardi la nomination d’Abel Martins-Alexandre en tant que directeur financier du groupe, en charge des systèmes d’information et des achats, à partir du 15 septembre 2025. Abel Martins-Alexandre succède ainsi à Nicolas Carré, qui a annoncé sa décision ... Lire la suite

  • Le Premier ministre François Bayrou arrive à l'hôtel de Matignon, le 2 septembre 2025, à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Macron demande au camp gouvernemental de "travailler" avec le PS
    information fournie par AFP 02.09.2025 18:40 

    Le président Emmanuel Macron a réuni mardi les chefs de la coalition gouvernementale pour les enjoindre de "travailler avec les socialistes", à six jours du vote de confiance au Parlement qui semble perdu d'avance pour le Premier ministre François Bayrou. A l'occasion ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank