HERIGE : Information mensuelle relative aux droits de vote au 30 avril 2026

INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AUX DROITS DE VOTE
ART. L233-8-II du code de commerce et ART 223-16 du règlement général de l'AMF
Nature des titres : ISIN FR0000066540
|DATE D'ARRETE
|Nombre d'actions composant le capital
|
Nombre total de
droits de vote théoriques*
|
Nombre total de
droits de vote exerçables
|30 AVRIL 2026
|2 993 643
|5 041 406
|4 903 015
* le nombre total de droits de vote théoriques inclut les actions d'auto-détention et prend en compte les actions détenues sous la forme nominative depuis plus de deux ans bénéficiant d'un droit de vote double.
|
HERIGE
Benoît HENNAUT , Président du Directoire
Caroline LUTINIER , Responsable Communication Groupe
Tel : 02 51 08 08 08
Email : communication@groupe-herige.fr
|
ACTUS FINANCE
Corinne PUISSANT
Relations Analystes/Investisseurs
Tel : 01 53 67 36 77
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Serena BONI
Relations Presse
Tel : 04 72 18 04 92
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Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98082-2026_05_05-information-mensuelle-relative-aux-droits-de-vote-30042026.pdf
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