HERIGE : Information mensuelle relative aux droits de vote au 28 février 2026

COMMUNIQUE

Jeudi 5 mars 2026

INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AUX DROITS DE VOTE

ART. L233-8-II du code de commerce et ART 223-16 du règlement général de l'AMF

Nature des titres : ISIN FR0000066540

DATE D'ARRETE Nombre d'actions composant le capital Nombre total de

droits de vote théoriques* Nombre total de

droits de vote exerçables 28 FEVRIER 2026 2 993 643 5 041 352 4 896 639

* le nombre total de droits de vote théoriques inclut les actions d'auto-détention et prend en compte les actions détenues sous la forme nominative depuis plus de deux ans bénéficiant d'un droit de vote double.

Contacts

HERIGE

Benoît HENNAUT , Président du Directoire

Caroline LUTINIER , Responsable Communication Groupe

Tel : 02 51 08 08 08

Email : communication@groupe-herige.fr

ACTUS FINANCE

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tel : 01 53 67 36 77

Email : cpuissant@actus.fr

Serena BONI

Relations Presse

Tel : 04 72 18 04 92

Email : sboni@actus.fr