Herige Industries résiste dans un marché de la construction sous pression

Le spécialiste des matériaux de construction a réalisé un chiffre d'affaires de 200,8 millions d'euros au premier semestre 2026, en hausse de 1% sur un an, mais en recul de 0,9% à effet calendaire comparable. Le groupe évolue toujours dans un marché de la construction difficile, auquel se sont ajoutées des conditions météorologiques défavorables en fin de semestre.

La rentabilité s'est dégradée sous l'effet du recul des volumes et de la hausse des coûts, notamment de l'énergie et du transport. L'Ebitda ressort ainsi à 6 MEUR, contre 8 MEUR un an plus tôt, tandis que la marge d'Ebitda se contracte d'un point à 3%.

Le résultat net reste dans le rouge à -2,4 MEUR, tout en s'améliorant par rapport à la perte de 3,9 MEUR enregistrée au premier semestre 2025.

L'endettement net atteint 39 MEUR à fin juin, contre 29,4 MEUR fin 2025, pour des capitaux propres de 140,6 MEUR.

Dans un environnement qui reste incertain, Herige Industries entend poursuivre ses mesures d'adaptation et d'amélioration de la performance. Le groupe devrait également bénéficier progressivement de l'intégration de quatre centrales à béton récemment acquises en Loire-Atlantique.