Herige Industries enregistre un nouveau repli de l'activité au troisième trimestre

(AOF) - Herige a réalisé un chiffre d’affaires de 84,4 millions d'euros, en retrait de 6,9% au troisième trimestre. Il a reculé de 5,9% à jours comparables. L’activité Menuiserie Industrielle a enregistré un repli de 8% (-7,2%, hors effet calendaire défavorable), toujours impactée par un climat d'attentisme lié aux ajustements du dispositif MaPrimeRénov'. L’activité Industrie du Béton a connu un recul plus limité de 2,5% (-1%, hors effet calendaire défavorable).

Sur les neufs premiers mois de l'exercice 2025, le spécialiste des matériaux de construction a enregistré un chiffre d'affaires de 283,2 millions d'euros, en retrait de 7%. Il a reculé de 5,3%, retraité de l'effet calendaire.

S'agissant de ses perspectives, la firme d'origine vendéenne évoque "un marché altéré par les incertitudes politiques et le manque de visibilité, notamment pour les marchés de la rénovation et du neuf." Herige note cependant le "redémarrage de la maison individuelle."

