HERIGE : HERIGE : POURSUITE DE LA CONSOLIDATION DE L'ACTIVITÉ AVEC UN CHIFFRE D'AFFAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2025 À 283,2 M EUR
04/11/2025

Normes françaises - M€
Chiffres d'affaires non audités [1] 		2025 2024 [2] Variation
1 er trimestre 97,6 106,7 -8,6%
2 ème trimestre 101,3 107,3 -5,6%
3 ème trimestre 84,4 90,6 -6,9%
TOTAL 283,2 304,7 -7,0%
Menuiserie industrielle 162,5 177,2 -8,3%
Industrie du Béton 100,3 103,2 -2,8%
Autres 27,8 31,1 -10,4%
Éliminations inter-secteurs -7,4 -6,7 -

Repli modéré de l'activité au 3 ème trimestre 2025 dans un contexte incertain

Dans un environnement économique et géopolitique toujours complexe, HERIGE Industries réalise un chiffre d'affaires de 84,4 M€, en retrait de 6,9% par rapport à la même période de 2024 (-5,9% à jours comparables). Cette évolution, dans la continuité du 1 er semestre témoigne d'une bonne résistance de l'activité dans un marché qui reste fragile.

  • L'activité Menuiserie Industrielle enregistre au 3 ème trimestre un repli de 8,0% (-7,2% hors effet calendaire défavorable). Cette tendance reste impactée par un climat d'attentisme lié aux ajustements du dispositif MaPrimeRénov', dont les aides à la rénovation globale individuelle ont été suspendues sur la période. Dans ce contexte, les activités Réseaux d'installateurs experts et Chantier affichent une meilleure résilience malgré un environnement fortement concurrentiel.
  • L'activité Industrie du Béton enregistre un recul limité de 2,5% sur le trimestre (-1% hors effet calendaire défavorable), confirmant la résilience des segments Béton Prêt à l'Emploi et Préfa. L'évolution est portée par un mix produits plus favorable, avec la montée en puissance des bétons spéciaux, notamment les bétons décoratifs, et la progression de la gamme de Bétons à empreinte carbone réduite.

Ainsi, sur les neufs premiers mois de l'exercice 2025, HERIGE Industries enregistre un chiffre d'affaires de 283,2 M€, en retrait de 7,0% par rapport à la même période de l'exercice 2024 (-5,3% retraité de l'effet calendaire).

Perspectives

Dans un marché altéré par les incertitudes politiques et le manque de visibilité, notamment pour les marchés de la rénovation et du neuf (mis à part le redémarrage de la maison individuelle), HERIGE reste pleinement mobilisé pour renforcer ses fondamentaux et préparer les conditions d'un rebond durable lorsque le secteur retrouvera une trajectoire de croissance.

PROCHAINE PUBLICATION : Chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2025, le 3 février 2026 (après Bourse)

Retrouvez l'intégralité de notre communication financière sur www.herige-industries.fr

À PROPOS

HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers deux principaux domaines d'activités : l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif de près de 1 700 salariés, HERIGE Industries est présent en Métropole, Canada et Outre-mer.

HERIGE est coté sur Euronext Growth
Eligible PEA/PME
Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE , ENTERNEXT©PEA-PME 150
ISIN FR000 0066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA

CONTACTS

HERIGE Industries
Benoît Hennaut - Président du Directoire
Caroline Lutinier - Directrice Communication & RSE
Tél. : 02 51 08 08 20
Courriel : communication@groupe-herige.fr 		ACTUS finance & communication
Corinne Puissant - Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 77 - Courriel : cpuissant@actus.fr
Serena Boni - Relations Presse
Tél. : 04 72 18 04 92 - Courriel : sboni@actus.fr

[1] Les chiffres 2025 et 2024 sont présentés selon la nouvelle information sectorielle : l'activité « Menuiserie Industrielle » intègre la filiale située au Canada et le transfert de l'activité charpente vers la division « autres activités »

[2] Les chiffres 2024 ont été retraités des activités cédées (VM Matériaux, LNTP, Cominex et VM Guadeloupe)


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yGluYMhmk23KnWprZ5xuaWiYbGhpmWCYm5OXxZdok8uXmGqWm5hoaZTKZnJmlWZv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95019-herige_cat3-_2025_vdef_fr.pdf

HERIGE

HERIGE
21,100 EUR Euronext Paris -1,40%
