HERIGE : HERIGE INDUSTRIES : CROISSANCE DE +3,0% DU CHIFFRE D'AFFAIRES AU 1ER TRIMESTRE 2026

|
Normes françaises - M€
Chiffres d'affaires non audités
|2026
|2025
|Variation
|1 er trimestre
|100,5
|97,6
|+3,0%
|TOTAL
|100,5
|97,6
|+3,0%
|Menuiserie industrielle
|59,0
|58,4
|+1,0%
|Industrie du Béton
|34,9
|32,4
|+7,6%
|Autres
|8,4
|8,1
|+3,2%
|Éliminations inter-secteurs
|-1,7
|-1,4
|-
Bon début d'année avec un retour à la croissance portée par les deux métiers du Groupe
Au cours des trois premiers mois de l'exercice 2026, HERIGE Industries renoue avec la croissance et enregistre un chiffre d'affaires de 100,5 M€, en progression de 3,0% par rapport à la même période de l'exercice 2025, malgré des conditions météorologiques particulièrement défavorables en ce début d'année pour l'ensemble des activités.
- L'activité Menuiserie Industrielle affiche une croissance de 1,0% sur la période. La production de début de trimestre a été fortement impactée par les conditions climatiques, partiellement compensés par un effet calendaire favorable (1 jour). Malgré ce contexte, l'activité chantier demeure globalement soutenue.
- L'activité Industrie du Béton s'inscrit en progression de +7,6% sur le trimestre, portée par la bonne performance du Béton Prêt-à-l'Emploi, tant en volume que par l'effet prix, grâce aux hausses tarifaires mises en place dès le début de l'exercice afin de compenser les augmentations du coûts des matières premières. L'activité Préfabrication demeure également très bien orientée en volume et bénéficie de la montée en puissance de la gamme de Bétons à empreinte carbone réduite. Les produits Vitaliss® ABA+ franchissent ainsi la barre symbolique de 25% des volumes totaux.
Développements et perspectives
La reprise du secteur reste étroitement dépendante du redémarrage de la construction de maisons individuelles et demeure conditionnée à la mise en œuvre de mesures structurantes et durables, qu'il s'agisse du soutien à la rénovation énergétique, de la simplification des cadres réglementaires ou de la stabilité des dispositifs publics. Dans ce contexte, le début d'année a néanmoins été marqué par le lancement du dispositif Jeanbrun Relance Logement, qui témoigne d'une volonté de soutien au secteur, même si la visibilité à court terme demeure limitée.
Par ailleurs, les tensions géopolitiques persistantes continuent d'alimenter les incertitudes sur l'évolution des coûts de l'énergie et des matières premières.
Dans ce contexte, HERIGE Industries poursuit ses efforts de performance opérationnelle afin d'accompagner la reprise progressive du marché et de renforcer durablement sa compétitivité.
PROCHAINE PUBLICATION : Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026, le 28 juillet 2026 (après Bourse)
Retrouvez l'intégralité de notre communication financière sur www.herige-industries.fr
À PROPOS D'HERIGE INDUSTRIES
HERIGE Industries est centré sur l'univers du bâtiment, à travers deux principaux domaines d'activités : l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif de près de 1 700 salariés, HERIGE Industries est présent en Métropole, Canada et Outre-mer.
HERIGE Industries est coté sur Euronext Growth
Eligible PEA/PME
Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE , ENTERNEXT©PEA-PME 150
ISIN FR000 0066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA
CONTACTS
|
HERIGE Industries
Benoît Hennaut - Président du Directoire
Caroline Lutinier - Directrice Communication & RSE
Tél. : 02 51 08 08 20
Courriel : communication@groupe-herige.fr
|
ACTUS finance & communication
Corinne Puissant - Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 77 - Courriel : cpuissant@actus.fr
Serena Boni - Relations Presse
Tél. : 04 72 18 04 92 - Courriel : sboni@actus.fr
- SECURITY MASTER Key : xphtk5luZW7JyG9yZJuanGZomGholWPFbmXGm5NwY5iXmHBkmGuTbsfLZnJplW5r
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98095-herige_cat1-_2026_vdef_fr.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer