HERIGE : ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE

À l'issue du Conseil de Surveillance et de l'Assemblée Générale du Groupe du 23 mai 2025, plusieurs évolutions ont été actées au sein des instances de gouvernance.

Dans le cadre du principe d'alternance entre les familles actionnaires, Jérôme Caillaud a été nommé Président du Conseil de Surveillance, succédant à Daniel Robin, désormais nommé Vice-Président du Conseil de Surveillance.

Par ailleurs, Caroline Weber a informé le Conseil de Surveillance d'HERIGE, de sa décision de ne pas renouveler son mandat. Le Conseil de Surveillance tient à lui adresser ses sincères remerciements pour son investissement et sa précieuse contribution aux cours des dix dernières années.

L'ensemble des résolutions relatives aux autres renouvellements de mandat a été adopté.

Par ailleurs, Hélène DELAUNAY, a été nommée Directrice Administrative et Financière du Groupe et membre du Directoire aux cotés de Benoit HENNAUT, Président du Directoire.

Agée de 46 ans et diplômée d'Audencia, Hélène DELAUNAY a rejoint HERIGE en 2023 en tant que Directrice Financière Groupe aux cotés de Stéphane JAN. Elle possède une solide expérience dans le domaine de la finance, ayant occupé des postes clés chez Thermo Fisher Scientific, PwC Consulting où elle a mené avec succès des projets structurants axés sur l'amélioration de la profitabilité tout en préservant l'expérience client.

Elle succède à Stéphane JAN, qui après 10 années d'engagement au sein du Groupe, a choisi de relever de nouveaux défis professionnels.

Le Conseil de Surveillance tient à saluer la qualité de son action, son professionnalisme et sa vision stratégique, qui ont joué un rôle déterminant dans le développement et la transformation du Groupe.

Le Directoire, désormais composé de Benoît HENNAUT et d'Hélène DELAUNAY, pourra s'appuyer sur une forte complémentarité, un esprit de collaboration éprouvé et une excellente connaissance de nos activités et de leurs marchés. Cette dynamique collective constitue un atout précieux pour poursuivre, avec ambition et cohérence, le développement et la transformation d'HERIGE Industries.

Composition du Conseil de Surveillance

Jérôme CAILLAUD, Président

Daniel ROBIN, Vice-Président

Sébastien CAILLAUD, Membre – Membre du Comité d'audit et des risques

Laurent CAILLAUD, Membre - Membre du Comité stratégique Béton

Nathalie CHOTARD, Membre représentante des salariés

Catherine FILOCHE, Membre indépendante - Présidente du Comité d'audit et des risques - Membre du Comité RSE du Conseil de Surveillance

Marie-Laure ROBIN-RAVENEAU, Membre, Présidente du Comité des rémunérations et des nominations - Membre du Comité RSE du Conseil de Surveillance

Olivier ROBIN, Membre - Membre du Comité stratégique Menuiserie