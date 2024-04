HERIGE : Des résultats 2023 résilients dans un contexte de marché très dégradé

Activité en croissance de 5,4% à 835,6 M€ tirée par les activités industrielles

EBITDA de 46,8 M€

Résultat net part du Groupe de 9,3 M€

Proposition d'un dividende de 1,90 € par action (vs 1,80 € versé en 2023)

Recentrage du Groupe sur ses métiers industriels, à plus forte valeur ajoutée

Amorce de désendettement

HERIGE publie ce jour ses résultats audités [1] pour l'exercice 2023. Les comptes consolidés ont été examinés par le Conseil de Surveillance qui s'est réuni le 29 mars 2024.

Normes Françaises - M€ Données publiées auditées Données pro forma

retraitées de la cession

des activités de Négoce [2] 2022 2023 Var.

2022/23 2022 2023 Var.

2022/23 Chiffre d'affaires 792,9 835,6 +5,4% 385,0 460,8 +19,7% EBITDA [3] 55,5 46,8 -8,7 M€ 33,5 36,1 +2,6 M€ REX [4] 37,2 25,6 -11,6 M€ 21,0 21,6 +0,6 M€ Résultat net 22,0 9,4 -12,6 M€ 12,1 10,2 -1,9 M€ Résultat net part du Groupe 21,9 9,3 -12,6 M€ 12,0 10,1 -1,9 M€ Endettement financier net [5] 144,3 156,1 +11,8 M€ [6] 26,8 Trésorerie nette 35,6 0,5 -35,1 M€ 83,6 Gearing [7] 103% 107% +4 pts 15,8%

À l'occasion de la publication des résultats annuels 2023, Benoît Hennaut, Président du Directoire du Groupe HERIGE, déclare : « Soutenu par l'engagement et l'agilité remarquables de nos équipes, HERIGE démontre, de nouveau, sa résilience dans des marchés contrastés. Nos actions de performance rapidement mises en place nous ont permis de limiter les effets d'un marché de la construction neuve fortement dégradé. Parallèlement et conformément à notre stratégie de développement, nous avons intensifié nos efforts en matière d'efficience industrielle, d'innovation et de décarbonation au sein de nos deux branches, Menuiserie et Béton. C'est dans cette continuité que nous avons récemment signé un protocole d'accord en vue de céder nos activités Négoce de matériaux, de travaux publics et de pierres naturelles au groupe SAMSE.

Pour l'année 2024, notre Groupe poursuit avec détermination l'intégration des dernières acquisitions, en particulier dans les domaines de la menuiserie et du béton industriel, où nous souhaitons consolider nos positions.

Fort d'une structure financière solide et de nos deux branches d'activité pour lesquelles nous pouvons assurer un leadership grâce à nos produits, nos innovations et notre démarche RSE, le management du Groupe estime être bien armé pour traverser ce cycle de marché, comme nous en avons fait preuve par le passé. »

Une performance qui valide la stratégie de recentrage du Groupe sur les métiers industriels

Au titre de l'exercice 2023, HERIGE réalise un chiffre d'affaires de 835,6 M€ en hausse de 5,4% (-3,2% à périmètre comparable) par rapport à 2022. Sur le périmètre des activités poursuivies, le Groupe réalise un chiffre d'affaires 2023 de 460,8 M€ en progression de 19,7% (+2,3% à périmètre comparable). Malgré un marché de la construction dégradé (-28,5% des autorisations de construction de logements individuels sur un an), HERIGE fait preuve de résilience, avec une performance portée par les opérations de croissance externes réalisées en 2022.

Ainsi, la marge brute atteint 338,2 M€ en progression de 25,2 M€ par rapport à 2022, soit un taux de marge brute de 40,5% du chiffre d'affaires, en amélioration de 1 point sur un an. Sur le périmètre des activités poursuivies, la marge brute s'élève à 228,1 M€ et le taux de marge brute à 49,5% (en données pro forma 2022, la marge brute s'élève à 187,5 M€, soit 48,7% du chiffre d'affaires).

Face à un marché de la construction neuve en difficulté, le Groupe a rapidement engagé des actions de performance opérationnelle qui ont permis de limiter la baisse de l'EBITDA au cours de l'exercice 2023. L'EBITDA s'élève ainsi à 46,8 M€, en recul limité de 8,7 M€, soit une marge d'EBITDA de 5,6% en baisse de 1,4 point par rapport à 2022. Sur le périmètre futur du Groupe, la marge d'EBITDA s'établit à 7,8%, soit -0,9 point par rapport à 2022 en données pro forma.

Le résultat d'exploitation d'HERIGE ressort à 25,6 M€ (-11,6 M€ par rapport à 2022) et le taux de marge d'exploitation s'établit à 3,1% contre 4,7% un an auparavant. Sur le périmètre futur du Groupe, le résultat d'exploitation s'établit à 21,6 M€, soit 4,7% du chiffre d'affaires.

Après prise en compte d'un résultat financier de -5,4 M€ (vs. -1,8 M€ en 2022) et d'un résultat exceptionnel de -2,0 M€ (vs. -1,6 M€ un an auparavant), le résultat net part du Groupe 2023 s'établit à 9,3 M€ (vs 21,9 M€ en 2022).

Structure financière solide

Sur l'exercice 2023, les investissements s'élèvent à 24,9 M€, stables par rapport à 2022.

Au 31 décembre 2023, la trésorerie nette publiée s'établit à 0,5 M€, ponctuellement pénalisée par un pic du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) principalement dû à une réduction exceptionnelle des achats en fin d'année. Retraitée de cet impact amené à se lisser, la trésorerie nette s'élève à 26,3 M€ comparée à 35,6 M€ en 2022 et l'endettement financier net reste maîtrisé à 130,3 M€ (vs 156,1 M€ en publié).

Avec des capitaux propres de 145,4 M€, le ratio d'endettement net retraité s'élève à 89,6% (vs 107,3% en publié) contre 102,9% un an auparavant, soit une diminution de 13 points.

Sur le périmètre futur du Groupe et retraité du pic exceptionnel de BFR, le ratio d'endettement net ressort à 10% avec des capitaux propres de 169,4 M€ et un endettement financier net de 16,9 M€.

Proposition d'un dividende de 1,90 € par action

Sur la base des résultats annuels 2023 et du profil financier sur les activités poursuivies, le Conseil de Surveillance a décidé de proposer aux actionnaires à l'Assemblée Générale qui se tiendra le 31 mai prochain, le versement d'un dividende à 1,90 € par action. Ce dividende serait mis en paiement à compter du 10 juin 2024 (détachement du coupon le 6 juin 2024).

Développements et perspectives

Dans un marché en forte baisse, HERIGE entend néanmoins poursuivre la mise en œuvre de ses priorités stratégiques en tirant partie d'un contexte réglementaire favorable : doublement du dispositif MaPrimeRénov' et prolongement du Prêt à Taux Zéro jusqu'en 2027 dont les conditions d'éligibilité ont été élargies. Fort de ces éléments et d'une structure financière solide, le Groupe dispose d'atouts pour traverser ce cycle de marché, notamment grâce à son programme de performance industrielle et de gestion des coûts.

Dans le cadre du projet de cession des activités de Négoce de matériaux, de travaux publics et de pierres naturelles (VM Matériaux, LNTP et Cominex) au Groupe SAMSE, l'ensemble des équipes du Groupe sont mobilisées autour d'une ambition : devenir un acteur industriel de qualité, de proximité et engagé sur le plan environnemental.

Prochaine communication : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2024, le 14 mai 2024 (après Bourse)

Retrouvez l'intégralité de notre communication financière sur www.groupe-herige.fr

À PROPOS

HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers 3 domaines d'activité : le Négoce de matériaux, l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif près de 3 000 salariés, HERIGE est largement présent sur les régions du Grand Ouest.

HERIGE est coté sur Euronext Growth

Eligible PEA/PME

Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE , ENTERNEXT©PEA-PME 150

ISIN FR000 0066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA

CONTACTS

HERIGE

Benoît Hennaut - Président du Directoire

Caroline Lutinier - Directrice Communication & RSE

Tél. : 02 51 08 08 08

Courriel : communication@groupe-herige.fr ACTUS finance & communication

Corinne Puissant - Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - Courriel : cpuissant@actus.fr

Serena Boni - Relations Presse

Tél. : 04 72 18 04 92 - Courriel : sboni@actus.fr

[1] Les Commissaires aux comptes ont effectué leurs procédures d'audit sur ces comptes publiés et le rapport relatif à la certification des comptes consolidés sera émis lors de la publication du rapport annuel et financier.

[2] Cf communiqué de presse du 7/02/2024 relatif à la signature d'un protocole d'accord en vue de la cession des activités Négoce de matériaux, de travaux publics et de pierres naturelles (VM Matériaux, LNTP et Cominex) au Groupe SAMSE

[3] Résultat d'exploitation + dotations nettes aux amortissements

[4] Avant dotation aux amortissements et dépréciation des écarts d'acquisition

[5] Retraité des comptes courants (-0,8 M€ en 2023 vs -0,6 M€ en 2022)

[6] -14 M€ hors impact du pic conjoncturel de Besoin en Fonds de Roulement (BFR)

[7] Endettement financier net sur fonds propres