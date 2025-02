HERIGE : CHIFFRE D'AFFAIRES HERIGE INDUSTRIES AU 31 DÉCEMBRE 2024 À 406,1 M EUR - CESSION DE VM GUADELOUPE

Normes françaises - M€

Chiffres d'affaires non audités 2024 [1] 2023 [2] Variation 1 er trimestre 107,5 124,2 -13,4% 2 ème trimestre 108,1 125,2 -13,6% 3 ème trimestre 91,3 103,0 -11,4% 4 ème trimestre 99,2 108,4 -8,5% TOTAL 406,1 460,8 -11,9% Menuiserie industrielle 233,4 270,0 -13,6% Industrie du Béton 135,2 144,5 -6,4% Autres 45,9 56,0 -18,0% Éliminations inter-secteurs -8,5 -9,7 -

Un repli d'activité limité au 4 ème trimestre 2024

Comme anticipé, HERIGE Industries enregistre au 4 ème trimestre 2024 un chiffre d'affaires de 99,2 M€ en baisse de 8,5%, par rapport à la même période de l'exercice 2023. Ce recul reflète un marché de la construction neuve toujours fortement dégradé, marqué par une baisse des mises en chantier de logements individuels purs sur 12 mois [3] (-32,8%), ainsi que par un contexte économique morose, accentué par l'absence de visibilité politique concernant les aides d'accompagnement au secteur de la rénovation.

L'activité Menuiserie Industrielle enregistre au 4 ème trimestre 2024 un repli de 12,5%, impactée à la fois par la crise du secteur du logement et par l'incertitude entourant la généralisation du prêt à taux zéro (PTZ) et le dispositif MaPrimeRenov', dont les modalités restent à clarifier.

Ainsi, sur l'ensemble de l'exercice 2024, le chiffre d'affaires de HERIGE Industries est en retrait de 11,9%, atteignant 406,1 M€, par rapport à l'exercice 2023.

Cession de VM Guadeloupe

Dans la continuité de son recentrage industriel, HERIGE Industries a procédé à la cession de VM Guadeloupe. Le périmètre cédé, non stratégique, représente un chiffre d'affaires de 2,8 M€ en 2024 et concerne un effectif de 7 collaborateurs, tous repris par le repreneur local. Cette activité sera déconsolidée dans les états financiers du Groupe à compter du 1 er janvier 2025.

Développements et perspectives

Dans un marché dégradé, marqué par des évolutions à la fois structurelles et conjoncturelles, ainsi que par une crise inédite touchant l'ensemble du secteur, des mutations profondes s'imposent. Dans ce contexte, le Groupe est pleinement concentré, d'une part, sur le déploiement de son programme de performance opérationnelle sur l'ensemble de ses périmètres, et d'autre part, sur la mise en œuvre de son projet d'ajustement organisationnel, présenté aux instances représentatives du personnel le 3 décembre dernier ( cf communiqué du 3/12/24 ).

Le dialogue avec les partenaires sociaux se poursuit afin de parvenir à un accord sur les mesures sociales d'accompagnement, avec une clôture envisagée d'ici la fin du 1 er semestre 2025.

Pour rappel, ce projet permettrait, à terme, de générer une réduction des charges en année pleine de l'ordre de 7,0 M€. Par ailleurs, les différentes mesures envisagées devraient générer des charges non courantes estimées entre 10 et 11 M€ avant impôts, dont environ 70% seront provisionnées sur l'exercice 2024.

[1] A titre informatif, les activités cédées, VM Matériaux, LNTP et Cominex (déconsolidées au 1/05/2024) ont réalisé un chiffre d'affaires de 126,0 M€ en 2024 (contribution au CA consolidé du Groupe de 119,7 M€ retraité des comptes inter-compagnie du 01/01/24 au 30/04/24)

[2] Les chiffres 2023 ont été retraités des activités cédées

[3] Source : SDES, Sit@del2, estimations à fin décembre 2024