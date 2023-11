HERIGE : CHIFFRE D'AFFAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2023 : 638,1 M EUR

Croissance de 8,8% sur 9 mois

Normes françaises - M€ 2023 (1) 2022 Variation % Chiffre d'affaires Courant Comparable (2) 1 er trimestre 227,1 193,8 +17,2% +6,2% 2 ème trimestre 228,0 219,2 +4,0% -5,1% 3 ème trimestre 183,0 173,6 +5,4% -3,7% TOTAL 638,1 586,6 +8,8% -0,9% Menuiserie industrielle 204,9 143,6 +42,7% +5,6% Industrie du Béton 111,3 104,6 +6,3% +3,0% Négoce de matériaux 296,3 317,3 -6,6% -6,6% Autres 50,5 45,8 +10,3% +10,3% Eliminations inter-secteurs -24,9 -24,8 - -

(1) Les chiffres ne sont pas audités

(2) Retraité des sociétés MGT et Poralu pour la Menuiserie Industrielle et de la société Audoin et Fils pour l'Industrie du Béton

Croissance de l'activité portée par l'innovation et le positionnement multi-segments

Sur le 3 ème trimestre de l'exercice 2023, le Groupe HERIGE réalise un chiffre d'affaires de 183,0 M€ en progression de 5,4% (-3,7% à périmètre comparable) par rapport à la même période de l'exercice 2022, comparé à un marché de la construction neuve qui poursuit son repli. Cette évolution s'appuie sur l'effet prix et sur le résultat de la stratégie de croissance externe et d'innovation.

La Menuiserie industrielle enregistre un chiffre d'affaires en forte croissance de 38,1% (-1,3% à périmètre comparable) soutenue par les acquisitions réalisées en 2022 et les produits d'ouverture.

Avec un impact calendaire défavorable (1 jour), l'Industrie du Béton consolide ses positions (+1,5% à périmètre comparable) bénéficiant d'une bonne orientation du Béton Prêt-à-l'Emploi et de partenariats engagés à la suite du déploiement rapide des gammes de bétons bas carbone Vitaliss®, issue de la R&D Groupe sur les matériaux de demain.

Le Négoce de matériaux connaît un ralentissement de son activité limité à -9,2% grâce aux initiatives de performance mises en place, dans un marché de la construction neuve en fort recul.

Ainsi, dans un contexte de baisse marquée du segment des logements neufs (-28,3% de logements autorisés sur 12 mois [1] ), HERIGE fait preuve de résilience et réalise un chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois 2023 de 638,1 M€ en hausse de 8,8% (-0,9% à périmètre comparable).

Développements et perspectives

Dans un environnement de marché contrasté, où la résilience de la rénovation/réhabilitation se différencie du repli de la construction neuve, HERIGE peut s'appuyer sur la pertinence de son positionnement stratégique multi-activités orienté sur une gamme de solutions durables et innovantes à impact positif et soutenu par un contexte réglementaire favorable : doublement du dispositif MaPrimeRénov' et prolongement du Prêt à Taux Zéro jusqu'en 2027 dont les conditions d'éligibilité ont été élargies.

Enfin, dans cet environnement macroéconomique, HERIGE peut compter sur les fondamentaux de son business model déjà éprouvés et une gestion rigoureuse de ses équilibres financiers.

Prochaine communication : Chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2023, le 6 février 2024 (après Bourse)

Retrouvez l'intégralité de notre communication financière sur www.groupe-herige.fr

À Propos

HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers 3 domaines d'activité : le Négoce de matériaux, l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif près de 3 000 salariés, HERIGE est largement présent sur les régions du Grand Ouest.



HERIGE est coté sur Euronext Growth

Eligible PEA/PME

Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE , ENTERNEXT©PEA-PME 150

ISIN FR000 0066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA HERIGE

Benoît Hennaut - Président du Directoire

Caroline Lutinier - Directrice Communication & RSE

Tél. : 02 51 08 08 08

Courriel : communication@groupe-herige.fr



ACTUS finance & communication

Corinne Puissant - Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - Courriel : cpuissant@actus.fr

Anne-Catherine Bonjour - Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 93 - Courriel : acbonjour@actus.fr

[1] Source : Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires - Données et études statistiques - Estimation à fin septembre 2023