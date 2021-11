HERIGE : CHIFFRE D'AFFAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2021 : 533,6 M EUR

Chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2021 en croissance de 23,6%

Normes françaises – M€

Chiffre d'affaires 2021 (1) 2020 Évolution 2021/2020 Évolution 2021/2019 Courant Comparable (2) Courant Comparable (3) 1er trimestre 175,6 132,8 +32,3% +31,4% +14,1% +12,3% 2ème trimestre 199,2 139,1 +43,2% +43,9% +16,0% +15,4% 3ème trimestre 158,7 160,0 -0,8% -0,4% +10,4% +9,1% TOTAL 533,6 431,9 +23,6% +23,7% +13,6% +12,4% Négoce de matériaux 293,8 244,4 +20,2% +20,7% +11,4% +13,1% Industrie du Béton 97,3 82,5 +18,0% +16,8% +23,6% +10,0% Menuiserie industrielle 123,2 92,4 +33,3% +33,3% +17,4% +18,8% Autres 40,1 32,0 +25,3% +25,3% -14,7% -9,7% Éliminations inter-secteurs -20,9 -19,5 - - - -

(1) Les chiffres ne sont pas audités

(2) Retraité des fermetures de Brem, Brico St Aignan, La Rochelle, Brico Le Blanc, Brico Mirebeau pour le Négoce de matériaux et retraité des sites du secteur Sarthe-Mayenne pour l'Industrie du Béton

(3) Retraité des fermetures de Brem, Brico St Aignan, La Rochelle, Brico Le Blanc, Brico Mirebeau pour le Négoce de matériaux des sites du secteur Sarthe-Mayenne et Béton du Poher pour l'Industrie du Béton, de TBM Menuiserie pour la Menuiserie industrielle et du SACI pour l'activité Autres et Négoce de matériaux



Une activité toujours dynamique hors effet de base

Le Groupe HERIGE affiche un bon niveau d'activité au 3ème trimestre 2021, masqué par une base de comparaison exigeante. En effet, lors du 3ème trimestre de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires avait fortement progressé bénéficiant d'un effet rattrapage à la suite de la période de confinement liée à la crise sanitaire Covid-19. Comparée à la même période en 2019 (avant crise), l'activité du Groupe est en croissance de +10,4% (+9,1% à périmètre constant).

La dynamique du 1er semestre 2021 s'est confirmée au 3ème trimestre dans les trois métiers du Groupe comparée à 2019, néanmoins freinée par un contexte de tensions sur le marché des approvisionnements dans les activités Négoce de matériaux et Menuiserie.

L'activité Négoce de matériaux ressort en hausse de +10,2% (+11,2% à périmètre comparable) par rapport à la même période en 2019, toujours portée par un fort rebond d'activité des Travaux Publics. Par rapport au 3 ème trimestre 2020, l'activité est quasi stable à -0,9% (-0,6% à périmètre comparable).

trimestre 2020, l'activité est quasi stable à -0,9% (-0,6% à périmètre comparable). L'Industrie du Béton en croissance de +18,7% (+7,2% à périmètre comparable) par rapport à 2019, bénéficie toujours d'une hausse continue des volumes dans le Béton Prêt-à-l'Emploi mais également dans les produits préfabriqués en béton malgré un léger tassement durant l'été. Comparé à 2020, l'Industrie du Béton est en retrait de -8,0% à périmètre comparable.

La Menuiserie industrielle, en progression de +11,5% par rapport à 2019, continue d'enregistrer une forte demande sur l'ensemble de ses canaux de distribution et sur le produit AM-X. À périmètre comparable par rapport à la même période en 2020, l'activité affiche une croissance de +2,0%.

Ainsi, à l'issue des 9 premiers mois de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires d'HERIGE s'établit à 533,6 M€, en croissance de +23,7% à périmètre comparable par rapport à la même période sur l'exercice précédent et de +12,4% par rapport à la même période en 2019.



Développements et perspectives

Grâce au bon volume d'affaires au 3ème trimestre 2021, HERIGE demeure confiant dans sa capacité à bénéficier d'une bonne dynamique de l'ensemble de ses marchés, notamment de la rénovation, accompagnée d'une solide performance opérationnelle. Le Groupe reste néanmoins prudent au vu de la crise mondiale inédite et persistante en matière d'approvisionnement. Par ailleurs, HERIGE reste en veille pour saisir d'éventuelles opportunités à même de servir sa stratégie de croissance rentable.



Prochaine communication : Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2021, le 8 février 2022 (après Bourse)

Retrouvez l'intégralité de notre communication financière sur www.groupe-herige.fr

À Propos

HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers 3 domaines d'activité : le Négoce de matériaux, l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif de plus de 2 300 salariés, HERIGE est largement présent sur les régions du Grand Ouest.



HERIGE est coté sur Euronext Growth

Eligible PEA/PME

Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE, ENTERNEXT©PEA-PME 150

ISIN FR000 0066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA

HERIGE

Benoît Hennaut - Président du Directoire

Caroline Lutinier - Directrice Communication & RSE

Tél. : 02 51 08 08 08

Courriel : communication@groupe-herige.fr



ACTUS finance & communication

Corinne Puissant - Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - Courriel : cpuissant@actus.fr

Anne-Catherine Bonjour - Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 93 - Courriel : acbonjour@actus.fr

