Hercules Capital chute après des résultats inférieurs aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 février -

** Les actions de la société de développement commercial Hercules Capital HTGC.N chutent de 6,2 % à 15,57 $

** La société a affiché un revenu net d'investissement de 87 millions de dollars ou 48 cents par action jeudi, en dessous des estimations des analystes de 91 millions de dollars ou 49 cents par action

** Piper Sandler rétrograde HTGC de "surpondérer" à "neutre" et réduit les prévisions à 17,50 $ contre 20,50 $

** L'exposition de HTGC aux logiciels est de 35% et pourrait faire l'objet de titres négatifs, de bruit et de difficultés potentielles dans les modèles d'entreprise avec la perturbation de l'IA, ce qui constitue un risque, selon la société de courtage

** 7 analystes sur 9 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et 2 comme un "maintien"; leur prévision médiane est de 19,50 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, HTGC a baissé de 25,7 % au cours des 12 derniers mois