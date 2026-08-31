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Herbalife s'effondre après l'annonce d'un changement de directeur général et la confirmation de ses prévisions
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 18:13
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 août - ** L'action HLF.N du distributeur de produits nutritionnels Herbalife a chuté de 13,6 % lundi, à 10,74 dollars, son plus bas niveau depuis plus de neuf mois, après que la société a annoncé un remaniement de sa direction et réaffirmé ses prévisions antérieures

** L'action HLF est en passe d'enregistrer sa plus forte baisse journalière en pourcentage depuis le 15 février 2024

** La société a annoncé tôt lundi que Stephan Gratziani quitterait ses fonctions de directeur général à compter du 31 octobre 2026

** Le conseil d’administration a constitué un comité chargé de superviser le processus de succession; l’actuel directeur financier, John DeSimone, assurera l’intérim à la tête de l’entreprise à compter du 1er novembre, selon le communiqué

** M. Gratziani continuera d’exercer en tant que consultant spécialisé dans la stratégie et le développement commercial, et se consacrera à nouveau principalement à son réseau de distribution indépendant comptant près de 700 000 distributeurs et membres privilégiés, a précisé la société

** HLF a également réaffirmé ses prévisions pour le troisième trimestre et l’année, communiquées plus tôt ce mois-ci

** Suite à cette baisse, l’action HLF a perdu environ 17 % depuis le début de l’année

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