Hensoldt va renforcer la surveillance aérienne de l'Ukraine, le titre grimpe

Le spécialiste allemand des capteurs prévoit de nouvelles livraisons à grande échelle de radars et approfondit sa coopération avec Kiev. Une nouvelle visiblement appréciée par le marché : en fin de séance, le titre progresse de 3,6% à la Bourse de Francfort.

Hensoldt annonce la signature d'un protocole d'accord avec le ministère ukrainien de la Défense visant à renforcer la surveillance de la défense aérienne du pays.

L'accord prévoit de nouvelles livraisons à grande échelle de systèmes radar ainsi que le développement des capacités radar ukrainiennes.

Les partenaires comptent également étudier les possibilités de déploiement et d'exploitation conjointe des radars à longue portée TRL-4D LR.

Cette coopération prolonge un partenariat déjà engagé dans le domaine de la défense antimissile balistique.

Oliver Dörre, PDG de Hensoldt, souligne en effet le besoin urgent de radars haute performance pour protéger notamment les infrastructures critiques ukrainiennes.