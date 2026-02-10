 Aller au contenu principal
HENSOLDT s'allie à l'Université technique de Munich
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 10:52

Le spécialiste allemand des capteurs approfondit sa coopération avec l'Université technique de Munich en devenant partenaire industriel d'une nouvelle alliance dédiée aux technologies de défense. L'objectif ? Renforcer l'innovation européenne en matière de sécurité et de défense

HENSOLDT annonce avoir signé une lettre d'intention avec l'Université technique de Munich (TUM) afin de rejoindre la "TUM Security and Defense Alliance" en tant que partenaire industriel. Cette initiative vise à créer un hub d'innovation interdisciplinaire réunissant scientifiques, industriels, start-up et acteurs publics pour développer des solutions concrètes dans les domaines de la sécurité et de la défense.

La nouvelle alliance s'inscrit dans la continuité du partenariat existant entre HENSOLDT et le TUM Venture Lab Aerospace/Defense, déjà axé sur le soutien aux jeunes entreprises technologiques. Le groupe apportera son expertise industrielle, notamment pour définir des cas d'usage réalistes, des exigences capacitaires et accompagner de futurs projets de recherche et de coopération.

Cette collaboration ambitionne de renforcer la souveraineté technologique européenne, la résilience du secteur défense et le rôle de la Bavière comme pôle de haute technologie.

"Cette coopération est une étape supplémentaire pour étendre notre force d'innovation dans des domaines à forte croissance comme la défense définie par logiciel", a commenté Christian Schmidt, directeur de la stratégie chez HENSOLDT.

