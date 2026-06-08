Hensoldt présente son "Battle Lab" pour les opérations multi-domaines

A l'occasion du salon ILA 2026 de Berlin, le groupe de défense a mis en avant une plateforme de démonstration et de développement destinée à tester et intégrer des capacités logicielles dans des environnements militaires interconnectés.

Hensoldt a dévoilé pour le première fois en public son Battle Lab, une plateforme intégrée de démonstration et de développement dédiée aux opérations multi-domaines. Cet environnement relie des capteurs et systèmes réels ou simulés afin de créer des réseaux opérationnels interconnectés couvrant les domaines aérien, terrestre et maritime.

Le Battle Lab s'inscrit dans l'initiative "Software-Defined Defence". Concrètement, il permet de tester des solutions logicielles dans des scénarios opérationnels concrets et de développer de nouveaux cas d'usage avec des clients et partenaires.

Le cadre de simulation SENSE permet aussi de combiner données réelles, capteurs simulés et effecteurs au sein d'un même scénario, facilitant les essais précoces de nouvelles applications et l'intégration de systèmes existants dans de nouvelles solutions logicielles.

Vers 13h00, le titre recule de 0,5% à Francfort.