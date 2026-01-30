Hensoldt nomme Inka Tews à la tête des ressources humaines
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 11:34
Hensoldt annonce la nomination d'Inka Tews, née il y a 55 ans, au poste de directrice des ressources humaines. Elle supervisera l'ensemble de la fonction RH à l'échelle mondiale, ainsi que la gestion des installations, la sécurité de l'entreprise et les initiatives de développement durable.
Forte de plus de 25 ans d'expérience, Inka Tews occupait encore récemment les fonctions de vice-présidente senior des ressources humaines chez Infineon Technologies, où elle pilotait les équipes RH mondiales avec un accent sur le partenariat stratégique avec les métiers.
Oliver Dörre, PDG de Hensoldt, souligne qu'Inka Tews "a piloté avec succès des organisations complexes dans des phases de croissance", une compétence jugée "clé" pour la phase actuelle du groupe.
Inka Tews succède à Lars Immisch, qui quittera ses fonctions fin mars 2026 pour raisons de santé.
Valeurs associées
|84,150 EUR
|XETRA
|-0,47%
