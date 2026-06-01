Hensoldt achète Nedinsco et relève sa prévision de trésorerie... mais le titre baisse

Le groupe allemand compte élargir ses capacités dans les systèmes de vision et de détection destinés aux véhicules blindés européens via l'acquisition de Nedinsco. Par ailleurs Hensoldt a relevé son objectif de génération de trésorerie pour cette année. Le titre cède malgré tout 4% à Francfort.

Hensoldt annonce avoir finalisé l'acquisition de Nedinsco, basé à Venlo aux Pays-Bas, après l'obtention de l'ensemble des autorisations réglementaires requises.

Spécialiste européen des sous-systèmes opto-mécatroniques pour véhicules blindés, Nedinsco développe et fabrique notamment des périscopes, des systèmes de vision pour conducteurs et des unités de capteurs utilisées sur plusieurs plateformes terrestres déployées en Europe.

L'opération renforce la division Optronics de Hensoldt et étend ses compétences dans l'optronique embarquée, la connaissance de la situation tactique et le prototypage rapide pour les applications de défense.

"Cette acquisition nous permet de sécuriser une compétence clé et de renforcer notre présence dans l'optronique pour les plateformes terrestres européennes", a déclaré Oliver Dörre, directeur général de Hensoldt.

Fondé en 1921, Nedinsco fournit notamment Rheinmetall, KNDS et BAE Systems. L'entreprise, qui compte environ 140 salariés, conservera son site de Venlo, son organisation allégée et sa marque, désormais complétée par la mention "a Hensoldt Company".

Les effets financiers de l'acquisition sur la dette nette devraient être compensés par une meilleure conversion de trésorerie et des engagements de location plus favorables au niveau du groupe.

Hensoldt relève son objectif de génération de trésorerie pour 2026

En parallèle, le spécialiste allemand de la défense a annoncé relever son objectif de flux de trésorerie disponible ajusté pour l'exercice 2026, avec une conversion attendue d'environ 50% de l'EBITDA ajusté, contre 40% précédemment.

Cette amélioration est principalement liée à un niveau plus élevé d'avances versées par les clients, soutenu par l'accélération des processus d'approvisionnement en Allemagne.

Le groupe confirme l'ensemble des autres composantes de ses perspectives 2026, notamment ses objectifs de prises de commandes sur chiffre d'affaires (book-to-bill), de revenus et de marge d'EBITDA ajusté.

Christian Ladurner, directeur financier de Hensoldt, souligne que cette amélioration reflète la forte dynamique de trésorerie de l'activité et soutient les investissements nécessaires pour répondre à la demande actuelle et future.

L'amélioration attendue du flux de trésorerie disponible ajusté devrait compenser l'impact du paiement lié à l'acquisition de Nedinsco. Hensoldt maintient ainsi son objectif d'un ratio d'endettement net d'environ 1,5x en 2026.

L'avis de Jefferies

Réagissant à cette annonce, Jefferies confirme son conseil "achat" sur le titre Hensoldt, avec un objectif de cours inchangé à 90 EUR.

Selon le broker, le relèvement de la conversion du flux de trésorerie disponible ajusté (FCF) pour 2026 de 40 à 50%, implique un FCF ajusté de l'ordre de 254 à 261 MEUR et confirme le caractère prudent des précédentes prévisions du groupe.

Selon Jefferies, l'amélioration est soutenue par un niveau élevé d'avances de paiement, principalement en provenance d'un client allemand, tandis que les autres objectifs annuels restent inchangés.

La note souligne également que la forte dynamique de prises de commandes observée au premier trimestre et les avances attendues de l'Allemagne renforcent la visibilité sur les flux de trésorerie du groupe.