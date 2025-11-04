 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 069,00
-0,63%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Henry Schein revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à de fortes ventes d'équipements dentaires et médicaux
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 17:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec les commentaires de la conférence téléphonique tout au long, le commentaire de l'analyste au paragraphe 3) par Puyaan Singh et Sahil Pandey

Le distributeur de matériel médical Henry Schein HSIC.O a relevé sa prévision de bénéfice annuel après avoir dépassé les estimations de Wall Street pour les résultats du troisième trimestre mardi, grâce à de fortes ventes dans ses unités dentaires et médicales.

Les actions de la société basée à Melville, New York, étaient en hausse de 7,4 %, après l'annonce d'un plan de réduction des coûts qui pourrait ajouter plus de 200 millions de dollars à son résultat d'exploitation au cours des prochaines années.

"Cette initiative quantifiée de réduction des coûts dépasse nos espérances", a déclaré Elizabeth Anderson, analyste chez Evercore ISI.

Henry Schein a également déclaré que son conseil d'administration avait conclu un accord avec la société de capital-investissement KKR KKR.N pour lui permettre d'augmenter sa participation dans la société jusqu'à 19,9 %.

KKR est devenu le premier actionnaire hors fonds indiciels en janvier après avoir pris une participation de 12 % et s'être assuré une représentation au conseil d'administration.

La société prévoit de mettre en œuvre l'initiative de réduction des coûts par des mesures telles que l'automatisation et l'accélération des ventes de ses propres produits de marque, a déclaré le directeur général Stanley Bergman lors d'un appel téléphonique pour discuter des résultats trimestriels.

Le directeur financier, Ronald South, a déclaré que l'entreprise s'attendait à ce que les mesures de réduction des coûts produisent des bénéfices en 2026.

La société a bénéficié d'une forte croissance dans son activité d'équipement dentaire en Europe, comme son homologue et fabricant d'Invisalign, Align Technology ALGN.O , qui a augmenté ses prévisions de revenus pour le quatrième trimestre et a battu les estimations du troisième trimestre la semaine dernière.

Bergman a déclaré que la société se concentre sur la croissance maintenant que l'incident cybernétique, qu'elle a révélé en 2023, "est entièrement derrière nous".

La société prévoit désormais un bénéfice ajusté par action de 4,88 à 4,96 dollars en 2025, contre une prévision précédente de 4,80 à 4,94 dollars.

Le chiffre d'affaires trimestriel d'Henry Schein s'est élevé à 3,34 milliards de dollars pour le trimestre clos le 27 septembre, dépassant les estimations de 3,28 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, la société a réalisé un bénéfice trimestriel par action de 1,38 $, contre une estimation moyenne des analystes de 1,28 $.

Valeurs associées

ALIGN TECHNOLOGY
135,3800 USD NASDAQ -2,27%
HENRY SCHEIN
70,7600 USD NASDAQ +9,47%
KKR & CO
119,380 USD NYSE +1,43%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Publicité sur une façade du Bazar de l'Hotel de Ville (BHV) à Paris, le 3 novembre 2025, annonçant l'ouverture d'un espace Shein pour le 5 novembre ( AFP / Julie SEBADELHA )
    En plein scandale, Shein s'apprête à s'installer au BHV à Paris
    information fournie par AFP 04.11.2025 18:40 

    Visé par une enquête pour la vente de poupées sexuelles à l'effigie d'enfants, le géant de l'e-commerce asiatique Shein dit collaborer à 100% avec la justice et ouvrira bien mercredi à Paris, malgré tout, son grand espace au BHV. S'il dit avoir "réfléchi à arrêter" ... Lire la suite

  • Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lors d'une interview avec des agences internationales, dont l'AFP, le 4 novembre 2025 à Belem, au Brésil ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )
    Lula ne veut pas d'une "invasion terrestre" américaine du Venezuela
    information fournie par AFP 04.11.2025 18:33 

    Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a rejeté mardi une éventuelle incursion terrestre des États-Unis au Venezuela, réitérant sa disposition à servir de médiateur entre les deux pays. "Je ne veux pas que nous en arrivions à une invasion terrestre" au ... Lire la suite

  • Des touristes admirent Canary Wharf depuis Greenwich Park, à Londres
    L'Europe finit dans le rouge, l'IA jette un froid
    information fournie par Reuters 04.11.2025 18:29 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi, l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle s'étant refroidi alors que les valorisations élevées du secteur suscitent des doutes et éloignent les investisseurs du risque. À Paris, le CAC ... Lire la suite

  • Sommet du lobby automobile français PFA à Paris
    Renault propose de geler pour dix ans la réglementation UE pour les petits EV
    information fournie par Reuters 04.11.2025 18:29 

    PARIS (Reuters) -Le directeur général de Renault Group a préconisé mardi que la réglementation automobile en Europe soit gelée pendant au moins dix ans pour favoriser l'émergence d'une catégorie de petites voitures électriques abordables susceptibles de contrer ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank