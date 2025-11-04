Henry Schein revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à de fortes ventes d'équipements dentaires et médicaux

(Mises à jour avec les commentaires de la conférence téléphonique tout au long, le commentaire de l'analyste au paragraphe 3) par Puyaan Singh et Sahil Pandey

Le distributeur de matériel médical Henry Schein HSIC.O a relevé sa prévision de bénéfice annuel après avoir dépassé les estimations de Wall Street pour les résultats du troisième trimestre mardi, grâce à de fortes ventes dans ses unités dentaires et médicales.

Les actions de la société basée à Melville, New York, étaient en hausse de 7,4 %, après l'annonce d'un plan de réduction des coûts qui pourrait ajouter plus de 200 millions de dollars à son résultat d'exploitation au cours des prochaines années.

"Cette initiative quantifiée de réduction des coûts dépasse nos espérances", a déclaré Elizabeth Anderson, analyste chez Evercore ISI.

Henry Schein a également déclaré que son conseil d'administration avait conclu un accord avec la société de capital-investissement KKR KKR.N pour lui permettre d'augmenter sa participation dans la société jusqu'à 19,9 %.

KKR est devenu le premier actionnaire hors fonds indiciels en janvier après avoir pris une participation de 12 % et s'être assuré une représentation au conseil d'administration.

La société prévoit de mettre en œuvre l'initiative de réduction des coûts par des mesures telles que l'automatisation et l'accélération des ventes de ses propres produits de marque, a déclaré le directeur général Stanley Bergman lors d'un appel téléphonique pour discuter des résultats trimestriels.

Le directeur financier, Ronald South, a déclaré que l'entreprise s'attendait à ce que les mesures de réduction des coûts produisent des bénéfices en 2026.

La société a bénéficié d'une forte croissance dans son activité d'équipement dentaire en Europe, comme son homologue et fabricant d'Invisalign, Align Technology ALGN.O , qui a augmenté ses prévisions de revenus pour le quatrième trimestre et a battu les estimations du troisième trimestre la semaine dernière.

Bergman a déclaré que la société se concentre sur la croissance maintenant que l'incident cybernétique, qu'elle a révélé en 2023, "est entièrement derrière nous".

La société prévoit désormais un bénéfice ajusté par action de 4,88 à 4,96 dollars en 2025, contre une prévision précédente de 4,80 à 4,94 dollars.

Le chiffre d'affaires trimestriel d'Henry Schein s'est élevé à 3,34 milliards de dollars pour le trimestre clos le 27 septembre, dépassant les estimations de 3,28 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, la société a réalisé un bénéfice trimestriel par action de 1,38 $, contre une estimation moyenne des analystes de 1,28 $.