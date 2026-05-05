Henry Schein confirme ses prévisions de bénéfices annuels et dépasse les estimations du premier trimestre grâce à la bonne santé de son secteur dentaire

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Henry Schein HSIC.O a réaffirmé mardi ses prévisions annuelles après avoir dépassé les attentes de Wall Street en matière de bénéfices au premier trimestre , le distributeur de matériel médical ayant enregistré une forte demande dans son secteur dentaire.

Le marché dentaire américain a connu une instabilité marquée par une fréquentation irrégulière des patients et un affaiblissement de la demande pour les procédures plus coûteuses, une situation que les analystes s'attendent à voir se stabiliser en 2026. "Je me réjouis de nos solides résultats du premier trimestre, qui reflètent la dynamique continue observée depuis le second semestre de l'année dernière, alors que nous augmentons notre part de marché et améliorons nos marges brutes", a déclaré Fred Lowery, directeur général d'Henry Schein, ajoutant que la société restait confiante dans sa capacité à atteindre ses objectifs pour 2026. Henry Schein a réaffirmé ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026, comprises entre 5,23 et 5,37 dollars par action. Selon les données compilées par LSEG, les analystes estimentle bénéfice annuel de la société à 5 ,32 dollars par action.

La société a également réitéré ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires d'environ 3% à 5% pour l'année. Le faitqu'Henry Schein réaffirme ses prévisions annuelles n'est " pas surprenant compte tenu du contexte d'incertitude macroéconomique", a déclaré Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners, dans une note. Au premier trimestre, le segment le plus important d'Henry Schein, "Global Distribution and Value-Added Services", a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 6,1%, à 2,84 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires de son segment"Global Specialty Products", qui comprend les implants dentaires et les biomatériaux, a augmenté de 8,1% pour atteindre 397 millions de dollars, tandis que les ventes de "Global Technology", qui incluent les logiciels de gestion de cabinet et les services numériques, ont progressé de 7% pour s'établir à 173 millions de dollars.

Henry Schein a annoncé un bénéfice ajusté de 1,32 dollar par action, en hausse par rapport aux 1,15 dollar de l’année précédente et supérieur aux estimations des analystes de 1,22 dollar, selon les données compilées par LSEG. Le chiffre d'affaires a augmenté de 6,3% pour atteindre 3,4 milliards de dollars, contre une moyenne des estimationsdes analystes de 3,34 milliards de dollars.