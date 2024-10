Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Henkel: titre en hausse, un broker confirme son conseil information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 17:10









(CercleFinance.com) - Henkel gagne plus de 1% à Francfort alors que Stifel a confirmé sa note 'conserver' sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 89 euros.



Henkel a fait savoir que ses trimestriels seront publiées le 6 novembre, avec une prévision de croissance organique des ventes de +3,0 % pour l'ensemble du groupe. Les adhésifs (+3,5 %) devraient surpasser les marques de consommation (+2,5 %) et les prévisions pour l'exercice 2024-2025 restent globalement inchangées.



'Après une progression significative des marges au 1S24, les mesures d'économies et de rationalisation du portefeuille devraient soutenir l'histoire des marges de Henkel pour 2025-2026', rapporte Stifel.



Selon l'analyste, la croissance des volumes dans les marques de consommation reste un facteur clé pour améliorer la dynamique des ventes organiques et revaloriser l'action.





