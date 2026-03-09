Henkel rachète la marque américaine de soins capillaires Not Your Mother's
Dans un communiqué, le groupe, qui détient déjà la marque Schwarzkopf, indique que l'opération va lui permettre d'ajouter quelque 190 millions de dollars de ventes annuelles aux États-Unis, le premier marché mondial pour ce qui concerne les produits capillaires.
Henkel souligne qu'avec sa gamme composée de shampoings, d'après-shampoings, de soins pour cheveux et de produits esthétiques, Not Your Mother's affiche des taux de croissance à deux chiffres et de solides marges bénéficiaires.
"Le projet d'acquisition de Not Your Mother's confirme notre volonté de muscler notre portefeuille via des opérations de M&A stratégiques et à forte valeur ajoutée", a souligné Carsten Knobel, son directeur général.
"Avec ce deal, nous changeons de dimension sur le marché du capillaire en Amérique du Nord", a-t-il ajouté.
Le propriétaire des marques Le Chat, Mir et Super Croix avait déjà conclu, le mois dernier, un accord en vue du rachat du spécialiste des revêtements de haute performance Stahl - un "coup stratégique" selon les analystes - qui va se faire sur la base d'un prix d'achat de 2,1 milliards d'euros.
A la Bourse de Francfort, l'action Henkel lâchait 2,7% lundi matin, à comparer avec un repli de 1,4% pour le DAX, dans un contexte de craintes reflationnistes dues à l'envolée des prix pétroliers, qui fait craindre une remontée des coûts de production du groupe de Düsseldorf.
