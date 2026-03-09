 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Henkel rachète la marque américaine de soins capillaires Not Your Mother's
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 11:10

Le fabricant allemand de produits de consommation courante Henkel a annoncé lundi l'acquisition de la marque américaine de soins capillaires pour femmes Not Your Mother's au fonds de private equity Main Post Partners, pour un montant qui n'a pas été dévoilé.

Dans un communiqué, le groupe, qui détient déjà la marque Schwarzkopf, indique que l'opération va lui permettre d'ajouter quelque 190 millions de dollars de ventes annuelles aux États-Unis, le premier marché mondial pour ce qui concerne les produits capillaires.

Henkel souligne qu'avec sa gamme composée de shampoings, d'après-shampoings, de soins pour cheveux et de produits esthétiques, Not Your Mother's affiche des taux de croissance à deux chiffres et de solides marges bénéficiaires.

"Le projet d'acquisition de Not Your Mother's confirme notre volonté de muscler notre portefeuille via des opérations de M&A stratégiques et à forte valeur ajoutée", a souligné Carsten Knobel, son directeur général.

"Avec ce deal, nous changeons de dimension sur le marché du capillaire en Amérique du Nord", a-t-il ajouté.

Le propriétaire des marques Le Chat, Mir et Super Croix avait déjà conclu, le mois dernier, un accord en vue du rachat du spécialiste des revêtements de haute performance Stahl - un "coup stratégique" selon les analystes - qui va se faire sur la base d'un prix d'achat de 2,1 milliards d'euros.

A la Bourse de Francfort, l'action Henkel lâchait 2,7% lundi matin, à comparer avec un repli de 1,4% pour le DAX, dans un contexte de craintes reflationnistes dues à l'envolée des prix pétroliers, qui fait craindre une remontée des coûts de production du groupe de Düsseldorf.

Valeurs associées

HENKEL
68,400 EUR XETRA -2,01%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Iran nomme le fils de Khamenei, Mojtaba, au poste de guide suprême
    Qui est Mojtaba Khamenei, nouveau guide suprême iranien ?
    information fournie par Reuters 09.03.2026 12:26 

    Mojtaba Khamenei, fils du défunt ayatollah Ali Khamenei, a été nommé ‌dimanche successeur de son père comme guide suprême de la République islamique après des années passées à nouer d'étroites relations avec les Gardiens ​de la révolution et à consolider son influence ... Lire la suite

  • Image satellite, prise le 4 mars 2026 par Planet Labs PBC, montrant une école de Minab, en Iran, après un bombardement présumé le 28 février au premier jour de la guerre au Moyen-Orient ( 2026 Planet Labs PBC / - )
    Ce que l'on sait sur le bombardement d'une école en Iran
    information fournie par AFP 09.03.2026 12:25 

    Une nouvelle vidéo mise en ligne dimanche par l'agence de presse semi-officielle iranienne Mehr et authentifiée par le New York Times, montre un missile de croisière Tomahawk frappant une base navale près d'une école dans la ville de Minab le 28 février. L'armée ... Lire la suite

  • L'entrée de Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) est visible à New York
    Wall Street vue dans le rouge, l'attention sur le pétrole
    information fournie par Reuters 09.03.2026 12:18 

    par Mara Vilcu Wall Street est attendue dans le rouge lundi et les ‌Bourses européennes reculent à mi-séance, alors que la course folle des prix du pétrole effraie les investisseurs préoccupés par les répercussions inflationnistes de la ​guerre au Moyen-Orient. ... Lire la suite

  • LAGARDERE : Les signaux haussiers sont intacts
    LAGARDERE : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 09.03.2026 12:15 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank