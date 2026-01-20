 Aller au contenu principal
Henkel négocie le rachat de Stahl auprès de Wendel
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 06:35

Henkel a indiqué être en discussions pour racheter l'entreprise néerlandaise Stahl, qui fait partie du portefeuille de Wendel . Le groupe français a confirmé lui aussi l'existence de négociations non-exclusives. Stahl est un spécialiste des produits chimiques destinés au traitement de surface et au revêtement.

Fin novembre 2024, l'agence Bloomberg avait rapporté que Wendel envisageait une vente et évoquait une valorisation pouvant atteindre deux milliards d'euros. Plus d'un an plus tard, le prix a sans doute évolué, mais rien n'a filtré sur ce point. Stahl n'avait pas trouvé preneur à l'époque.

"D'un point de vue stratégique, la transaction semble viser à tirer parti de l'accès étendu de Henkel à sa clientèle dans le cadre de sa division Adhesive Technologies afin de vendre les solutions de Stahl", note Akash Nandy, qui suit le dossier chez AlphaValue. Stahl a généré un chiffre d'affaires de 930 MEUR en 2024. Pour l'analyste, le prix évoqué fin 2024 (2 MdsEUR) traduit un multiple valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires (EV/CA) d'environ 2,15 fois, ce qui "semble exigeant par rapport au multiple d'environ 1,4 fois de Henkel".


