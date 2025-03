Henkel: hausse du dividende et rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, Henkel fait part d'une augmentation de son dividende de 10,3% à 2,04 euros par action de préférence, ainsi que d'un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximal d'un milliard d'euros.



Pour 2024, le groupe allemand de produit de consommation courante affiche un BPA de 5,36 euros (+25,1% à changes constants), ainsi qu'une marge d'EBIT améliorée de 2,4 points à 14,3% pour un chiffre d'affaires de 21,6 milliards, en croissance organique de 2,6%.



'Les très bons résultats commerciaux pour 2024 démontrent la mise en oeuvre réussie de notre programme de croissance', commente Carsten Knobel, CEO de la maison-mère de marques bien connues telles que Le Chat, Mir ou Loctite.



Concernant l'année en cours, Henkel vise un BPA en hausse dans la fourchette 'basse à haute à un chiffre' en pourcentage (à changes constants), une marge d'EBIT de 14 à 15,5% et une croissance organique du chiffre d'affaires de 1,5 à 3,5%.





Valeurs associées HENKEL PFD 79,52 EUR XETRA -8,30%