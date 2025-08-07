Henkel: en légère hausse après ses semestriels
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 10:00
S'il n'attend plus qu'une croissance organique des ventes de 1 à 2%, l'Allemand table sur un retour sur ventes ajusté de 14,5 à 15,5% et confirme viser un BPA ajusté en hausse 'à un seul chiffre bas à élevé' à changes constants.
Selon RBC, l'abaissement des prévisions de ventes 'n'est pas une grosse surprise, le consensus se situant déjà dans la fourchette, et est en partie compensé -quantitativement si ce n'est qualitativement- par le resserrement en hausse de la fourchette de marge'.
Le broker juge en outre favorablement les semestriels, avec un BPA en hausse de 5% à changes constants à 2,81 euros, niveau supérieur au consensus, une marge d'EBIT accrue de 0,6 point à 15,5% et des ventes de 10,4 milliards, stables (-0,1%) en organique.
Valeurs associées
|68,520 EUR
|XETRA
|+2,39%
