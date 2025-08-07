 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Henkel: en légère hausse après ses semestriels
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 10:00

(Zonebourse.com) - Henkel gagne 1% à Francfort, à la suite d'une mise à jour par le groupe de produits de consommation courante de ses perspectives pour 2025, à l'occasion de la présentation de ses résultats au titre de son premier semestre.

S'il n'attend plus qu'une croissance organique des ventes de 1 à 2%, l'Allemand table sur un retour sur ventes ajusté de 14,5 à 15,5% et confirme viser un BPA ajusté en hausse 'à un seul chiffre bas à élevé' à changes constants.

Selon RBC, l'abaissement des prévisions de ventes 'n'est pas une grosse surprise, le consensus se situant déjà dans la fourchette, et est en partie compensé -quantitativement si ce n'est qualitativement- par le resserrement en hausse de la fourchette de marge'.

Le broker juge en outre favorablement les semestriels, avec un BPA en hausse de 5% à changes constants à 2,81 euros, niveau supérieur au consensus, une marge d'EBIT accrue de 0,6 point à 15,5% et des ventes de 10,4 milliards, stables (-0,1%) en organique.

Valeurs associées

HENKEL PFD
68,520 EUR XETRA +2,39%
