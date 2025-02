Henkel: cession des marques distributeurs en Amérique information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 12:32









(CercleFinance.com) - Henkel a annoncé vendredi avoir signé un accord en vue de céder ses activités de produits pour marques distributeurs en Amérique du Nord, pour un montant qui n'a toutefois pas été révélé.



Le groupe allemand de produits de grande consommation Henkel indique que le périmètre, qui représente des ventes annuelles de l'ordre de 500 millions d'euros, va être cédé à First Quality Enterprises, une société basée près de New York.



Cette branche fournit les marques distributeurs en lessives, en assouplissants et en liquides vaisselle.



Si le marché américain de la lessive et des produits ménagers est le plus important au monde, Henkel juge que ces activités ne revêtaient aucun caractère 'stratégique'.



En Amérique du Nord, l'entreprise entend désormais se concentrer sur des marques à plus fort potentiel comme la lessive all, l'assouplissant Snuggle, les produits pour la peau Dial, les shampooings Schwarzkopf et les cosmétiques got2b.



Avec cette cession, le groupe de Düsseldorf indique avoir désormais bouclé le processus d'optimisation de son portefeuille de produits qu'il avait entamé en 2022.



A la Bourse de Francfort, le titre Henkel progressait de 1,3% suite à cette annonce vendredi à la mi-journée, signant la troisième meilleure performance de l'indice DAX.





